Mais notícias de Negócios: Dotz tem presentes a partir de DZ 100

00:00 · 10.06.2017

Namorados

A Dotz realiza campanha de Dia dos Namorados com sugestões de presentes em diversas faixas de valores, a partir de DZ 100. Dentre as opções, o cliente encontra seleção de vales-compras, viagens e experiências que podem ser encontradas no site dotz.Com.Br.

Em todos os estados

Pague Menos encerra maio com 995 unidades

Ao encerrar o mês de maio com 995 unidades em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, as Farmácias Pague Menos aproximam-se da esperada marca de mil lojas. Nos primeiros cinco meses deste ano, 60 pontos de venda tiveram operações iniciadas em território nacional.

Prévia de junho

Índice que reajusta preços dos aluguéis cai

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou deflação de 0,51%, na primeira prévia de junho. A deflação é menor que a da primeira prévia de maio: 0,89%. Em 12 meses, o IGP-M acumula deflação de 0,63%, segundo FGV.

Expansão

Claro leva cobertura 4G à cidade de Aquiraz

A Claro continua a ampliar a sua rede 4G no Ceará. A operadora passou a disponibilizar a conexão em Aquiraz, destino de muitos turistas. Somente em 2017, a empresa já ampliou sua rede 4G para 19 novas cidades cearenses, totalizando 33 em todo o Estado.

Aponta CNDL

Inadimplência no Brasil cresce 1,31%

Em todo o País, o número de consumidores inadimplentes subiu 1,31% em maio, em relação a abril, informa levantamento do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Esta foi a maior variação positiva desde março de 2015.

14 operadoras

38 planos de saúde estão suspensos

A partir dessa sexta-feira (9), está suspensa a comercialização de 38 planos de saúde de 14 operadoras, por causa de reclamações, recebidas no 1º trimestre deste ano, relativas à cobertura assistencial e à demora no atendimento. A medida é resultado do monitoramento feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Dia dos Namorados

Decon autua três motéis em Fortaleza

Por ocasião do Dia dos Namorados, o Decon realizou nos dias 8 e 9 de junho uma operação de fiscalização de cinco motéis de Fortaleza, dentre os quais três foram autuados. Dentre as irregularidades, estão a ausência do Registro Semestral de Comprovação de lavagem/desinfecção da caixa d'água.

Na FIEC

Cristiana Lôbo participa de debate

A próxima edição do Fórum Ideias em Debate traz a comentarista da Globo News, Cristiana Lôbo. O evento, realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e o Sebrae, é gratuito e acontece nesta segunda-feira (12), às 18h30, marcando a reinauguração do auditório Waldyr Diogo, na Casa da Indústria, em Fortaleza.