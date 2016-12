Mais notícias de Negócios: CVC compra empresa de intercâmbio

00:00 · 31.12.2016

A CVC acaba de anunciar a compra, por R$ 41 milhões, da Experimento Intercâmbio, uma das principais desse segmento no País. A compra foi comunicada pelo CFO da CVC, Luiz Fernando Fogaça. A Experimento tem 38 lojas no País; sendo seis próprias e 32 franquias.

Magazine Luiza dá descontos de até 70%

No próximo dia 6 de janeiro, o Magazine Luiza promove a Liquidação Fantástica, em 791 lojas da rede. Mais de três milhões de itens como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, utilidades domésticas e informática estarão com descontos de até 70%.

Fiat faz recall por falha na embreagem

A Fiat convoca os proprietários do Fiat 500 ano/modelo 2012 a 2016 a agendarem inspeção devido a uma possibilidade de falha no pedal da embreagem. Agendamento e informações pelo site www.Fiat.Com.Br e pelo telefone o telefone 0800-707-1000.

Bancos transferem vencimentos de contas

As agências bancárias fecharam nessa sexta (30) para balanço de ano e não tiveram atendimento ao público. Com isso, quem tem contas e carnês com vencimento nesta data ou no fim de semana poderá fazer os pagamentos no dia 2 de janeiro, quando os bancos reabrem, sem multa por atraso.

Geração de energia cai 2% em dezembro

A geração de energia elétrica no País apresenta redução de 2,1% no mês de dezembro. Também houve queda no consumo, de 0,4% em comparação com igual período do ano anterior, conforme boletim da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.

Camex reduz alíquota de importação

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) reduziu a alíquota do Imposto de Importação de produtos por desabastecimento. Foi para 2% a alíquota cobrada na compra do exterior de tintas de impressão para estamparia têxtil, policarbonato em pó ou flocos e poli pós-condensado.

Cade recomenda condenação por cartel

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou a condenação de seis fornecedoras de unidades de leitura de CDs, DVDs e Blu-ray. As seis companhias são acusadas de formação de cartel internacional com efeitos no mercado brasileiro. O cartel operou entre 2003 e 2009.

Pinheiro prevê alta de 10% em 2017

O Pinheiro Supermercado faturou R$ 331 milhões em 2016, o que representa um crescimento em torno de 7% em relação ao ano anterior. Em cima desse faturamento, a empresa projeta crescimento de 10% para 2017 e planeja a ampliação de duas lojas e abertura de uma nova.

Toyota promove recall por problemas no freio

Os proprietários do modelo Lexus NX200t devem agendar junto a uma concessionária da Toyota a reprogramação do módulo de controle de freio. Mais informações podem ser encontradas no site www.Lexus.Com.Br ou podem ser obtidas pelo telefone 0800-5398-727.

CSP apoia projeto de formação profissional

Mais de 70 pessoas de baixa renda de São Gonçalo do Amarante foram beneficiadas pelo projeto trigo de Ouro Caraúbas, apoiado pelo Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), que gera trabalho e renda por meio da formação profissional da área da panificação.