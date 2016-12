Mais notícias de Negócios: Consumo de vinhos brasileiros sobe 15%

00:00 · 26.12.2016

Em três anos

Os vinhos brasileiros vêm conquistando cada vez mais espaço no mercado interno, sendo que as vendas tiveram um incremento de 15,85% nos últimos três anos. A informação foi divulgada neste mês durante evento do Projeto de Valorização dos Vinhos Brasileiros, realizado pelo Sebrae Nacional e pelo Instituto Brasileiro do Vinho. A ação busca fomentar toda a cadeia do vinho no Brasil.

Trabalho

Extra e Pão de Açúcar contratam no País

As redes Extra e Pão de Açúcar estão com vagas abertas para jovens aprendizes e pessoas com deficiência (PCD) em todo o Brasil. Para se candidatar a qualquer uma das vagas, é preciso acessar o site www.Gpabr.Com/vagas e colocar em palavra-chave "PCD" ou "Aprendiz". Após localizar a vaga, o candidato deve inserir suas informações manifestando o interesse na oportunidade.

Pequeno porte

17% das empresas têm contas em atraso

Durante todo o ano de 2016, três em cada 10 empresas de pequeno porte tiveram problemas para pagar suas dívidas em dia. É o que constatou uma pesquisa feita pelo Sebrae, em novembro. De acordo com o levantamento, 17% ainda se encontravam com alguma conta em atraso há mais de três meses.

Nos EUA

Uber testa carros sem motoristas

Depois de tirar os carros autônomos das ruas da Califórnia, a Uber Technologies agora os colocou no Arizona (EUA), onde não há exigência de licença especial para testar o programa. A empresa encerrou o projeto na Califórnia uma semana depois de tê-lo iniciado devido à oposição de autoridades reguladoras.

Negociação

Petrobras pede mediação da Justiça

A Petrobras protocolou no Tribunal Superior do Trabalho (TST) pedido de conciliação para concluir as negociações salariais com os sindicatos dos petroleiros. A categoria iniciou uma greve nacional no último dia 23. Em comunicado interno, a Petrobras diz a seus empregados que a decisão de pedir conciliação foi tomada após a avaliação de que "o momento exige uma nova instância de negociação".