Mais notícias de Negócios: Consumo de energia sobe 1,5% no País

00:00 · 07.04.2017

Em março

O consumo de energia aumentou 1,5% entre os dias 1º e 31 de março, ante 2 de março a 1º de abril de 2016, segundo dados preliminares de medição coletados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Já a geração de energia cresceu 1,7% no mesmo período.

Aponta ONS

Sistema elétrico deve ter carga 2,7% maior

A carga do sistema elétrico vai crescer 2,7% neste ano, comparado a 2016, informou ontem o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A previsão anterior, de dezembro, era de crescimento de 2,2%. A expectativa para o ano é que a soma da carga com as perdas alcance 66.376 megawatts.

Até ontem

20 mi de contribuintes não entregaram o IR

A três semanas do fim do prazo, quase 20 milhões de contribuintes ainda não acertaram as contas com o Leão. Segundo balanço divulgado pela Receita Federal, 8.899.397 declarações foram recebidas até as 17h de ontem. O número equivale a 31,4% do total de 28,3 milhões esperados.

Ovo de Páscoa

Promoção falsa afeta 300 mil brasileiros

A PSafe, empresa de segurança mobile, informou ontem que identificou golpe que promete um ovo de Páscoa grátis na Kopenhagen. O golpe está sendo disseminado via aplicativos de mensagem, como Whatsapp e já afetou mais de 300 mil brasileiros em 24 horas.

Infraestrutura

BNDES desembolsa R$ 412 bi em três anos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou que os investimentos do Banco em infraestrutura nos últimos três anos somaram R$ 412 bilhões. Segundo o BNDES, somente em 2014, R$ 188 bi foram investidos, enquanto 2015 registrou R$ 136 bi, e 2016, R$ 88 bilhões.

Diz Ipea

Investimentos crescem 3,4% em fevereiro

O indicador de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), ou de investimentos, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apresentou alta de 3,4% em fevereiro, em relação ao mês anterior. O resultado amenizou a queda acumulada nos últimos 12 meses, que passou de 9% para 7,9%.

Irregularidades

Oferta de ações da Azul suspensa por até 1 mês

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) anunciou que suspendeu pelo prazo de até 30 dias o processo de oferta pública inicial de ações (IPO) da companhia Azul. A CVM informou que a aérea cometeu irregularidades de material não aprovado pela Comissão, além da divulgação de informações sigilosas de projeções.

Telefonia, internet e tv

Clientes pagaram R$ 64 bi em tributos

Os usuários dos serviços de telefonia fixa e celular, banda larga e TV por assinatura no Brasil pagaram, em 2016, R$ 64 bilhões em tributos, alta de 6% ante 2015, segundo a Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil). Isso significa que a cada hora foram pagos R$ 7 milhões em tributos.

Parceria

Ovo de Páscoa feito com cacau cearense

A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, a Agência de Desenvolvimento do Ceará e a União dos Agronegócios do Vale do Jaguaribe estão produzindo ovos de Páscoa com cacau cultivado no Tabuleiro de Russas, região do Semiárido cearense. A parceria do Governo do Estado e iniciativa privada resultará na qualificação de 25 jovens no curso de Produção de Ovos de Páscoa.

Diz Serasa

Março: recuperações judiciais sobem 8,7%

O número de pedidos de recuperação judicial em março subiu 8,7% em relação a fevereiro e caiu 20,9% ante igual mês do ano anterior, informou, ontem, a Serasa Experian. No mês passado, foram 125 solicitações contra 115 em fevereiro e 158 em março de 2016. No trimestre, houve queda de 21,3% nos pedidos de recuperação judicial ante igual período de 2016.

Ante fevereiro

IGP-DI de março recua 0,38%

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) recuou 0,38% em março, após subir 0,06% em fevereiro, divulgou, ontem, a Fundação Getúlio Vargas. O recuo foi influenciado pela queda nos preços dos materiais de construção; Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma elevação de 0,12% no ano e avanço de 4,41% em 12 meses.

Da Via Varejo

Suspenso julgamento de prazos de entrega

Um recurso especial da Via Varejo, administradora do Pontofrio e das Casas Bahia, relacionado a um processo que questiona o cumprimento de regras sobre prazos de entrega dos produtos aos clientes, teve o julgamento suspenso em sessão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ontem, após pedido de vista por parte de um dos ministros.

Afirma Kassab

Cresce a chance de intervenção na Oi

Com o passar do tempo, aumenta a chance de intervenção do governo na empresa Oi. A afirmação é do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, que se reuniu ontem (6) com a secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi, no Ministério da Fazenda.