Mais notícias de Negócios: consumidor espera inflação de 5,4%

01:00 · 23.02.2018

A expectativa mediana dos consumidores brasileiros -em fevereiro deste ano- para a inflação nos próximos 12 meses ficou em 5,9%. A taxa é a mesma da pesquisa anterior, quando foi atingido o menor nível desde 2007. Ante fevereiro de 2017, houve recuo de 1,9 ponto percentual, informou a Fundação Getulio Vargas.

Com prefeitura

CDL debate ambiente de negócios do setor

O presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, e diretoria, se reúnem, no dia 26, às 12h, com a secretária municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Águeda Muniz, para tratar de projetos que visam a desburocratização e melhoria do ambiente de negócios em prol do varejo da Capital. O evento ocorrerá na sede da CDL.

Banco do Brasil

Transação bancária pelo Facebook

O Banco do Brasil anunciou, ontem, uma parceria com o Facebook que permitirá a seus clientes fazerem transações bancárias pelo aplicativo de bate-papo Messenger. Esse serviço contará com a inteligência artificial do Watson, da IBM. No primeiro momento, a ferramenta será liberada como um teste para um grupo de mil clientes.

Indicação da Fortune

Delta está entre as melhores empresas

A Delta foi apontada na lista da Fortune como uma das "100 melhores empresas para trabalhar" (100 Best Companies to Work For) de 2018, de acordo com a firma global de pesquisa e consultoria Great Place to Work e a revista Fortune. Este é o segundo ano consecutivo que a companhia recebe essa honra.

Na FIEC

Sindicatos realizam rodada de negócios

Colaboradores do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Ceará (Sindipan), junto ao Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviços do Setor Elétrico do Ceará (Sindienergia), se uniram, na quarta-feira (21), para uma rodada de negócios na Fiec.

Espaço gastronômico

Mangostin tem melhor faturamento da história

Como termômetro de um excelente janeiro para o Hotel Gran Marquise, o asiático espaço gastronômico Mangostin chegou a superar 50% do faturamento médio dos últimos 5 anos. De acordo com o gerente geral do Hotel, Philippe Godefroit, foi o melhor mês da história do restaurante

Hoje

Especialistas discutem tendências do varejo

As tendências do varejo brasileiro e os principais pontos abordados NRF Retail's Big Show 2018, que ocorreu em Nova York, serão debatidos durante a 12ª edição do "Cenários do Varejo", que acontece nesta sexta-feira (23), a partir das 8 horas, no Teatro RioMar Fortaleza. O evento, realizado pela CDL de Fortaleza, é gratuito e aberto para todos os interessados.

Após três anos

Volvo retoma 2º turno e contrata 250 pessoas

Com previsão de avanço de quase 25% nas vendas neste ano, as fabricantes de caminhões e ônibus começam um movimento de contratações. A Volvo anunciou a contratação de 250 funcionários para retomar o segundo turno de produção na unidade de caminhões da fábrica de Curitiba (PR), que estava suspenso desde meados de 2015.

Expansão

Moovit faz captação de US$ 50 milhões

A Moovit, desenvolvedor do aplicativo de trânsito nº 1 no mundo, fechou uma rodada de investimento de US$ 50 milhões liderada pela Intel Capital. O valor será usado para expandir seu sistema operacional de mobilidade urbana global.

Diesel sobe

Preço da gasolina fica estável em R$ 1,5573

A Petrobras anunciou que, com o reajuste que entrará em vigor hoje (23), o valor médio nacional do litro do diesel A aumentará 0,57%, para R$ $ 1,7699. A gasolina não foi alterada. O preço médio do litro sem tributos nas refinarias segue em R$ 1,5573.

Loja em maio

Arezzo lança nova marca de calçados

A Arezzo anunciou nova marca de calçados, a sexta de seu portfólio. Batizada de Owme, é voltada para conforto. A nova linha terá loja própria, a ser inaugurada em maio, em São Paulo, mesma data do e-commerce específico para essa marca.

No trimestre

Clima Econômico na América Latina sobe

O Indicador de Clima Econômico da América Latina subiu 1 5 ponto na passagem do trimestre encerrado em outubro de 2017 para o trimestre encerrado em janeiro de 2018, mostra levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da FGV.

Carros elétricos

Peugeot e Citroën criam linha própria

O Grupo PSA Peugeot Citroën, que hoje também controla a marca alemã Opel, lançará uma nova linha de carros eletrificados entre 2019 e 2020. Segundo Carlos Tavares, presidente mundial do grupo, os modelos terão tecnologia própria, desenvolvida pelos engenheiros da empresa.

Antecipação de títulos

Petrobras fará resgate de US$ 2,14 bilhões

A Petrobras fará resgate antecipado de títulos com vencimento em 2019, no valor total de US$ 2,14 bilhões. A Petrobras Global Finance B.V. Notificou os titulares dos títulos 3.000% Global Notes e 7,875% Global Notes, em dólares norte-americanos, e 3,250% Global Notes, em euros. A taxa de câmbio é de US$ 1,2337.

Diz IPEA

Produção industrial cai 1,8% em janeiro

A produção industrial, conforme medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), deverá registrar queda de 1,8% em janeiro, na comparação com dezembro. A projeção foi apontada pelo Indicador de Produção Industrial de janeiro, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Na Capital cearense

Evento de startups é voltado para mulheres

De 9 a 11 de março, a Capital cearense irá receber o primeiro Startup Weekend Women - Fortaleza, evento no qual empreendedores, desenvolvedores, designers e entusiastas dessas áreas formarão equipes para compartilhar ideias e criar startups em torno de soluções de inovação para mulheres.

Mercado de trabalho

STDS forma mais 144 jovens em Trairi

A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) entrega hoje mais 144 jovens capacitados através dos Projetos Primeiro Passo (73) e Criando Oportunidades (71), em Trairi. Na ocasião, o titular da Pasta, Josbertini Clementino, certificará os jovens e, receberá o título de cidadão trairiense.