Mais notícias de Negócios: Conselho aprova aplicação de depósitos

01:00 · 01.05.2018

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais - PDE/2018. Ficou definido o valor de R$ 2,51 bilhões em linhas de crédito para a geração de emprego trabalho e renda do Proger.

Av. Monsenhor Tabosa

Lojistas projetam maior faturamento

Considerada a segunda data mais importante para o comércio, perdendo apenas para o Natal, o Dia das Mães desse ano deve registrar um crescimento de 10% se comparado com o ano anterior, segundo a Associação de Lojistas da Avenida Monsenhor Tabosa (Almont).

Acionistas aprovam

Smiles pagará R$ 438,5 mi em dividendos

Acionistas da Smiles aprovaram, em assembleia ontem (30), o pagamento de R$ 99.292 463,51 em dividendo mínimo obrigatório. Foi aprovado também o pagamento de dividendos complementares de R$ 334.856.216,27. No total, serão distribuídos cerca de R$ 438,5 milhões.

Para indenizar cliente

Caixa não pode exigir termo de quitação

A Caixa Econômica Federal terá que pagar o valor de indenização de joias que foram penhoradas por uma cliente e roubadas da agência, sem exigir a assinatura do termo de quitação plena ou integral de empréstimo. A decisão é do juiz federal Décio Gabriel Gimenez, da 3ª Vara Federal de Santos.

Azeite de oliva

Ministério reprova 59,7% das amostras

A Operação Isis, realizada pelo Ministério da Agricultura, reprovou 59,7% das amostras de azeite de oliva comercializadas no País. Assim, 300 mil litros de produtos irregulares foram retirados do mercado. Outros 400 mil litros de outros produtos foram recolhidos.

Nas redes sociais

'Eletrobas está quebrada', diz MME

Na página oficial do Facebook, o Ministério de Minas e Energia (MME) anunciou, nessa segunda (30), que a Eletrobras está quebrada. No post, o MME afirma que o "Governo Federal não vai poupar esforços para recuperar essa empresa que já foi motivo de orgulho nacional".

Nesta terça-feira

Preço médio da gasolina sobe 0,5%

A Petrobras anunciou que o preço médio do litro da gasolina A passará a R$ 1,8072 a partir de terça-feira, 1, o que representa uma alta de 0,5% ante o preço praticado no sábado, de R$ R$ 1,7977. Já o valor médio do litro do diesel A passará a R$ R$ 2,0877, valor 1,6%% menor que o praticado anteriormente, de R$ 2,1112.

Aço Brasileiro

Trump prorroga isenção a tarifas

A poucas horas do prazo final, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu prorrogar, na noite dessa segunda (30), a suspensão do aumento das tarifas de importação sobre o aço e o alumínio, que afetariam significativamente a indústria siderúrgica brasileira. As sobretaxas começariam a valer nesta terça (1º), mas o americano decidiu prolongar a isenção por mais um mês ao Brasil.

Parte da dívida

Petrobras faz acordo de dívida de R$ 20 bi

A Petrobras chegou a um acordo com a Eletrobras sobre ao menos parte da dívida de quase R$ 20 bilhões que a empresa de energia elétrica tinha com a petroleira. A informação foi divulgada nesta segunda (30), em comunicado ao mercado da Petrobras. A expectativa é que a resolução ajude a destravar o leilão das distribuidoras da Eletrobras, hoje em análise pelo TCU.

Executivos da Oi

Remuneração é 29% menor que em 2017

Em menos de meia hora, os acionistas da Oi abriram e aprovaram todos os itens da pauta da Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada nesta segunda-feira, 30, inclusive a remuneração global de R$ 74,6 milhões para a diretoria estatutária. O montante é 29,4% menor que o de 2017. Dos R$ 74,6 milhões aprovados para os executivos, R$ 35,4 milhões correspondem aos valores recorrentes.