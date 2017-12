Mais notícias de Negócios: Confiança do consumidor recua

01:00 · 23.12.2017

O Índice de Confiança do Consumidor, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 0,4 ponto de novembro para dezembro e ficou em 86,4 pontos, em uma escala de 0 a 200. Em relação a dezembro de 2016, no entanto, o índice avançou 13,3 pontos, informou a FGV.

Projeção

Vendas de Natal devem crescer 4,2%, diz SCPC

Previsão da Boa Vista SCPC aponta para um crescimento em volume de 4,2% nas vendas de Natal neste ano sobre o ano passado. Com base na previsão da Boa Vista SCPC. No ano passado, segundo a mesma pesquisa da Boa Vista SCPC, o volume de vendas do varejo no Natal caiu 4,8% ante 2015.

ANUNCIA PETROBRAS

Gasolina fica 0,70% mais cara neste sábado

A Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis, com aumento de 0,70% no preço da gasolina nas refinarias e alta de 1,10% no do diesel. Os novos valores valem a partir deste sábado (23). A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho.

HABITAÇÃO

Governo remaneja R$ 2 bilhões do FGTS

O Ministério da Cidade publicou, na sexta-feira (22), instrução normativa que remaneja R$ 2 bilhões do orçamento do FGTS da área de infraestrutura urbana para a de habitação popular. Os recursos serão utilizados para ações em programas como Pró-Moradia e Pró-Cotista.

Rotativo

Juros do cartão caem para 218,3%

A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito para quem paga pelo menos o valor mínimo da fatura em dia caiu em novembro. A taxa chegou a 218,3% ao ano no mês passado, com redução de 2,8 pontos percentuais em relação a outubro, informou o Banco Central (BC).