Mais notícias de Negócios: Commodities: preços caíram 5,31% em 2016

00:00 · 05.01.2017

Diz Banco Central

Os preços das commodities, produtos primários com cotação internacional caíram 5,31% em 2016, conforme o Índice de Commodities Brasil (IC-Br), calculado pelo Banco Central (BC). A queda foi puxada pelas commodities agropecuárias, que tiveram recuo 11,64%.

Até Novembro

Arrecadação do setor de seguros subiu 8,2%

O setor de seguros do país arrecadou R$ 210,6 bilhões de janeiro a novembro de 2016, resultado 8,2% maior que no mesmo período do ano anterior. O balanço inclui as carteiras de seguros gerais, vida, previdência complementar aberta e capitalização. Não inclui saúde suplementar.

Ano passado

Saída de dólares supera entrada em US$ 4,2 bi

Mais dólares saíram do que entraram no país em 2016. De acordo com dados do Banco Central, o fluxo cambial ficou negativo em US$ 4,252 bilhões, no ano passado. Em 2015, esse resultado ficou positivo em US$ 9,414 bilhões. Em dezembro, o fluxo cambial ficou negativo em US$ 1,087 bilhão.

Clientes Smiles

Gol tem novas regras de acúmulo de milhas

Passaram a vigorar, no último dia 3, as novas regras de acúmulo da Gol para clientes Smiles, tornando mais fácil o acúmulo de milhas e as mudanças de categoria. Entre as principais novidades, estão o acúmulo de milhas em todas as tarifas e a contabilização de trechos voados.

Após impeachment

Riachuelo reforça apoio a Temer

Após repercussão na mídia de que o presidente da Riachuelo, Flávio Rocha, estaria arrependido de ter apoiado o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a rede varejista emitiu nota negando o fato e reforçando que Rocha "está de acordo com a linha adotada por Michel Temer e com as reformas propostas pela atual equipe econômica", que incluem mudanças na aposentadoria e na CLT.

Eusébio e Fortaleza

Multiplay expande atividades no Ceará

A Multiplay, empresa do Grupo Acon Investments, informou que deve chegar às zonas leste e norte de Fortaleza além do município de Eusébio, na Região Metropolitana. A ação faz parte do programa de investimento de R$ 120 milhões no Ceará. No Eusébio, a intenção é instalar um ponto de vendas próprio.

Qualificação

Senac abre inscrições para cursos de 2017

O Senac-CE está com inscrições abertas para mais de 130 opções de cursos em Fortaleza e no interior do Estado, em cidades como Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu e Sobral. O portfólio do Senac-CE contempla centena de cursos, entre técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento. Mais informações no site www.Ce.Senac.Br.

Empresários

Confiança dos micros e pequenos recua

Após ficar dois meses acima dos 50 pontos, o que aponta maior otimismo com a economia, o indicador que mede a confiança de micros e pequenos empresários do varejo e do setor de serviços recuou 1,3 ponto em dezembro, para 48,9 pontos. O dado é calculado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)

6 de março

Azul estreia voos para Buenos Aires

A Azul Linhas Aéreas recebeu aprovação das autoridades aeroportuárias brasileira e argentina para iniciar voos a Buenos Aires em 6 de março, com uma ligação diária que partirá de Belo Horizonte. Tarifas já estão disponíveis a partir de dez parcelas R$ 71,40 ou 30.000 pontos do TudoAzul para ida e volta.

No Estado

Big Ben confirma fim de operações

A rede de farmácias Big Ben, que pertence a grande empresa Brasil Pharma, encerrou suas atividades no Ceará na última terça-feira (3). O Estado mantinha cinco unidades na Capital. O setor de marketing da Big Ben confirmou o fechamento das lojas, mas não divulgou mais informações.

Retomada

2017 será o 'ano da virada', diz Parente

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, voltou à intranet da empresa, na segunda-feira (2), para falar com os empregados. Parente comentou possíveis efeitos, nas metas da empresa e das paralisações comandadas pelos sindicatos trabalhistas. Convocou os funcionários a manterem o ritmo de trabalho porque, segundo ele, "2017 será o ano da virada da Petrobras".