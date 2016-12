Mais notícias de Negócios: CNSP aprova seguro de vida universal

00:00 · 24.12.2016

Nova modalidade

O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) aprovou nessa sexta-feira (23) resolução que regulamenta o seguro de vida universal, que combina capital de risco e de acumulação. A resolução entrará em vigor 120 dias após a publicação.

Oportunidade

Atacadão inscreve para programa de trainee

O Atacadão está com inscrições abertas para mais uma edição do seu Programa de Trainee, que terá início em março de 2017. Os interessados podem se inscrever até 30 de dezembro pelo site da empresa (www.Atacadao.Com.Br). São mais de 50 vagas.

Entre fortaleza e recife

Azul estreia operação do avião A320neo

A Azul Linhas Aéreas estreou nesta sexta-feira a operação com o A320neo entre o Recife e Fortaleza. A aeronave decolou do Aeroporto Internacional do Recife. A Azul operará dois voos diários regulares entre o Recife e Fortaleza - a 2ª frequência estreia em 15 de janeiro.

Oficialmente

Aquisição da Celg D é confirmada, diz Enel

A italiana Enel S.P.A. Anunciou que sua subsidiária Enel Brasil foi oficialmente confirmada pelo BNDES como vencedora do leilão para aquisição de 94,8% do capital social da Celg Distribuição (Celg D), distribuidora de energia que opera em Goiás.

NATAL

Maioria presenteará no máximo 3 pessoas

Pesquisa Mercado Livre e Netquest, realizada com 643 pessoas, mostra que o brasileiro está mais contido nas compras para o Natal neste ano comparando com o ano passado. A maioria (66%) pretende presentear, neste ano, até 3 pessoas.

Brasil

Mais de 900 mil ainda não sacaram abono

Mais de 900 mil pessoas ainda não sacaram o abono salarial do PIS/Pasep de 2014, cujo prazo final para a retirada nas agências da Caixa é na próxima quinta-feira (29). O valor é de cerca de um salário mínimo. O benefício pode ser sacado na Caixa Econômica.

No ano

Custo da Construção tem inflação de 6,35%

O Índice Nacional de Custo da Construção - M (INCC-M) acumulou uma inflação de 6,35% no ano de 2016, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O principal responsável pela inflação foi o custo da mão de obra, que ficou 9,59% mais cara neste ano.

367.920 mwh

Leilão de energia A-1 movimenta R$ 43,4 mi

Foi concluído nessa sexta-feira (23) o 16º Leilão de Energia A-1, com a negociação de 367.920 megawatts-hora (MWh) de energia. O preço médio de venda ficou em R$ 118,15/MWh. Com isso, em termos monetários, o leilão movimentou R$ 43,46 milhões.

BNDES

Petrobras antecipa pagamento de dívidas

O BNDES informou que a Petrobras liquidou dívida de R$ 16,7 bilhões com o banco, referentes a três contratos de financiamento. É a segunda liquidação antecipada feita pela estatal neste ano - a primeira foi realizada em 28 de novembro.