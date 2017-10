Mais notícias de Negócios: CNI questiona Sistema S no orçamento

01:00 · 16.10.2017

Seria inconstitucional

A inclusão dos recursos das contribuições de empresas ao Sesi e Senai, entidades que integram o Sistema S, no Orçamento federal seria "inconstitucional", defende a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Mudança que permita essa contabilização "não ampliará o controle nem a transparência sobre os recursos", reforça a CNI.

Paulo Nogueira Batista

Banco dos Brics demite economista brasileiro

O Banco do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) comunicou a demissão do economista Paulo Nogueira Batista Jr. Da vice-presidência da instituição. Ele era alvo de um processo administrativo por assédio moral e quebra de dever contratual por ter feito comentários sobre a política interna brasileira. Ele não quis se pronunciar.

Credores criticam

Crise da Oi está ainda mais acirrada

Os principais credores da Oi fizeram pesadas críticas ao novo plano de reestruturação apresentado pela operadora. Em recuperação judicial desde junho de 2016, com dívidas de quase R$ 65 bilhões, os detentores de títulos de dívidas da companhia argumentam que a nova versão de recuperação da tele beneficia os principais acionistas.

Regime automotivo

Novo modelo fica para o ano que vem

Sem acordo na área técnica, o governo decidiu adiar para 2018 a definição das regras do novo regime automotivo, o programa batizado de Rota 2030, que substituirá o Inovar-Auto. Não houve acordo no principal ponto, aquele que estabelece as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos automóveis.