Mais Notícias de Negócios: Ceará é o 3º do Brasil em bilionários

01:00 · 17.09.2018

15 pessoas

Ranking da Revista Forbes Brasil publicado na semana passada indica que o Ceará concentra o terceiro maior número de bilionários do País, com 15 pessoas, atrás apenas de São Paulo (72) e do Rio de Janeiro (25). Na comparação de fortunas somadas entre os estados, o Ceará cai uma posição, para o quarto lugar, somando R$ 43,92 bilhões.

Volatilidade: Importadores reduzem compras em 30%

A disparada do dólar provocou um corte de pelo menos 30% nas quantidades importadas de alguns dos produtos mais vendidos no Natal, segundo o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras (Ceciex). A queda nos volumes de itens típicos da época visa evitar prejuízos com o possível encalhe.

Após as eleições: Dólar pode repetir 2002 e demorar a ceder

A consolidação de um nome para a presidência da República nas urnas em outubro pode não ser suficiente para fazer ceder a pressão do dólar sobre o real. Especialistas afirmam que, a exemplo de 2002, o mercado pode continuar na defensiva após outubro e a moeda americana não voltaria de imediato a um patamar pré-volatilidade eleitoral.

Crise de 2008: Quebra do Lehman Brothers faz 10 anos

Principal marco da crise financeira internacional, a quebra do banco de investimentos Lehman Brothers, completou 10 anos no sábado (15). Conhecida também como crise do subprime, em referência aos créditos de alto risco vinculados a imóveis, esse processo resultou na formação de uma bolha financeira.