Mais notícias de Negócios: Casas Bahia e Ponto Frio fazem liquidação

00:00 · 30.12.2016

Antecipada

A partir do dia 2 de janeiro do próximo ano, as Casas Bahia e o Pontofrio estarão com promoções em diversos produtos. Os preços dos produtos anunciados nos serão válidos para as lojas físicas e virtuais das redes e as ofertas serão válidas enquanto durarem os estoques dos produtos anunciados.

Resolução

Camex altera exceções à Tarifa do Mercosul

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) alterou a lista de exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul. De acordo com resolução publicada no Diário Oficial da União de ontem (29) foram incluídos na lista lâmpadas e tubos de diodos emissores de luz (LED), entre outros produtos.

Hospedagem

Argentina vai devolver imposto a estrangeiros

A partir de janeiro de 2017 os turistas estrangeiros poderão reaver parte do imposto que incide sobre as diárias de hotel ou alojamento na Argentina. A receita federal do país informou que o valor das diárias relativo ao Imposto sobre Valor Adicionado poderá ser reavido pelos que pagarem com cartão emitido fora do país.

Segundo Ministério

Brasil tem potencial na produção de diamante

O Brasil começou a explorar neste ano sua primeira jazida de diamantes primários, o que cria grande potencial para o crescimento da oferta e da exportação das pedras pelo País, afirmou o Ministério de Minas e Energia. A produção e exportação deverão crescer entre cinco e dez vezes nos próximos anos.

US$ 165 MI

Petrobras vende refinaria no Japão

A Petrobras concluiu a venda de 100% das ações da refinaria Nansei Sekiyu para a Taiyo Oil Company, com o pagamento de US$ 165 milhões realizado nesta semana. A estatal afirmou que o valor ainda está sujeito a ajustes finais. Em outubro, a Petrobras havia informado sobre a aprovação da venda.

Interferências

Anatel exige que drone seja homologado

Donos de drones devem homologar seus equipamentos com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) caso os aparelhos emitam radiofrequência. Os interessados devem preencher um requerimento disponível no site da agência e pagar uma taxa de R$ 200 para avaliação do equipamento.

Diz EPE

Consumo de energia cai 1,2% em novembro

O consumo de energia elétrica no Brasil totalizou 38.645 gigawatts-hora em novembro, o que representa queda de 1,2% ante o mesmo mês de 2015, segundo boletim mensal divulgado pela estatal Empresa de Pesquisa Energética (EPE). O destaque foi no consumo da classe comercial, que registrou queda de 5%.

Investimento

Micros podem receber ajuda de até R$ 2,4 mil

Foi promulgada ontem (29) a lei que cria o Programa de Fomento às Atividades Produtivas de Pequeno Porte Urbanas, que prevê a transferência de recursos para empreendedores em situação de pobreza. Os microempreendedores poderão receber até R$ 2,4 mil para aplicar na melhoria do negócio.

Financiamentos

Cartão BNB gira R$ 33 mi no Ceará

O Ceará é o segundo estado com maior valor financiado por meio do Cartão BNB, com R$ 33 milhões contratados até dezembro deste ano. Empresas dos nove estados nordestinos e norte de Minas Gerais e Espírito Santo financiaram, em 2016, mais de R$ 205 milhões com o Cartão.