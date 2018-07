Mais notícias de Negócios: Caixa soma 46,7 milhões de contas

01:00 · 17.07.2018

A Caixa Econômica chegou à marca de 76,8 milhões de contas Poupança em junho de 2018, um crescimento de 6,57% em relação a igual período do ano passado. No sexto mês do ano, a captação líquida do produto foi de R$ 1,2 bilhão, o melhor resultado de todo 2018 para o banco.

Apostas da Copa

IR: dinheiro do 'bolão' deve ser declarado

Aos sortudos que ganharam as apostas em bolões da Copa, vale o alerta de que o dinheiro do bolão também precisará ser declarado no Imposto de Renda 2019 (sobre as movimentações em 2018). O carnê-leão deve ser pago até o último dia útil do mês subsequente ao do recebimento.

Comércio exterior

Presidente da AEB reclama protagonismo

"O comércio exterior brasileiro está a reboque de outras políticas; ele não é protagonista. Ao contrário, é um mero coadjuvante", afirmou ontem (16) à Agência Brasil o presidente da Associação do Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto Castro.

US$ 1,1 bilhão

Embraer anuncia venda de 25 jatos

A Embraer anunciou um contrato para venda de 25 jatos E175 para a norte-americana United Airlines por US$ 1,1 bilhão. As entregas do modelo de 70 assentos devem começar no 1º trimestre de 2019. Com esse pedido, a Embraer vendeu mais de 400 jatos E175 para companhias aéreas.

Em 2018 e 2019

FMI mantém projeção de PIB global em 3,9%

O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve as projeções de crescimento global para este e o próximo ano em 3,9%, mas alertou para os riscos à atividade que a escalada das tensões comerciais pode causar. A avaliação consta no relatório Perspectiva Econômica Mundial, publicado ontem.

Aponta FGV

Índice Geral de Preços avança 0,93% em julho

O Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) avançou 0,93% em julho, após o aumento de 1,86% registrado em junho, informou, ontem (16), a Fundação Getulio Vargas (FGV). No caso dos três indicadores que compõem o IGP-10 de julho, os preços no atacado medidos pelo IPA-10 tiveram alta de 0,99% no mês, ante alta 2,50% em junho.

1º semestre

Negócios: demanda por crédito sobe 1,9%

A demanda das empresas por crédito cresceu 1,9% durante o primeiro semestre de 2018, conforme apurou o Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por Crédito. Foi o melhor resultado para um primeiro semestre dos últimos três anos. A alta deveu-se ao bom resultado da demanda no primeiro trimestre deste ano.

Conselheiro econômico

Lide Ceará faz debate com Paulo Guedes

O Lide Ceará convida ao debate os coordenadores dos planos econômicos dos presidenciáveis. Abrindo a série de encontros, no próximo dia 18, a entidade recebe, o economista Paulo Guedes, fundador da Bozano Investimentos e BR Corporate e conselheiro econômico do presidenciável Jair Bolsonaro.

2º trimestre

Vale: produção de minério bate recorde

A Vale anunciou novo recorde para um 2º trimestre na produção de minério de ferro, de 96,8 milhões de toneladas, alta de 5,3% ante o 2º trimestre de 2017. A companhia destaca que esse volume se deu "apesar da ruptura nos sistemas produtivo e logístico" causada pela greve dos caminhoneiros.

Monsenhor Tabosa

Bazar terá descontos de até 80% em itens

Na próxima sexta-feira (20), será realizado a quarta edição do Bazar da Tabosa, na avenida Monsenhor Tabosa, um dos pontos turísticos de Fortaleza. A promoção, realizada pela Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa (Almont), oferecerá até 80% de descontos nas mais de 100 lojas credenciadas. O evento acontece das 9h às 20h na sexta e de 9h às 18h, no sábado (21).

Petróleo e gás

Petrobras: produção tem queda de 1,9%

A produção total de petróleo e gás, incluindo líquidos de gás natural (LGN), da Petrobras em junho foi de 2,62 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), queda de 1,9% frente aos 2,67 milhões de boed anotados no mês anterior. Do total de junho, 2,53 milhões boed foram produzidos no Brasil e 98 mil boed, no exterior. Produção total operada da companhia foi de 3,30 milhões boed.

Caminhoneiros

Greve faz exportação de suínos cair 19%

A greve dos caminhoneiros afetou as exportações de carne suína brasileira no primeiro semestre. Entre janeiro e junho, considerando todos os produtos, as vendas ao exterior alcançaram 278,3 mil toneladas, volume 18,9% inferior em relação ao mesmo período de 2017. As informações foram divulgadas pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

2ª semana de julho

Balança: superávit fecha e m US$ 1,4 bi

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,435 bilhão na segunda semana de julho (de 9 a 15). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 16, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,016 bilhões e importações de US$ 3,581 bilhões.