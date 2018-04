Mais notícias de Negócios: Caixa quer superar os R$ 15 bi em Feirão

01:00 · 27.04.2018

A Caixa Econômica iniciará na próxima semana seu Feirão da Casa Própria, quando espera movimentar mais de R$ 15 bilhões. Se a expectativa do banco for confirmada, isso significará um crescimento de ao menos 14,5% em relação as valores movimentados em 2017 (R$ 13,1 bilhões) e de 45,6% ante 2016.

Informa Abecip

Crédito imobiliário cai 5,2% em março

Os financiamentos para a compra e a construção de imóveis totalizaram R$ 3,80 bilhões em março, queda de 5,2% em relação ao mesmo mês do ano passado e avanço de 7,7% em relação a fevereiro, informou a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

Refis Funrural

Receita publica nova instrução

A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) instrução normativa que altera a regulamentação do Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), mais conhecido como Refis do Funrural (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). Os interessados têm até 30 de abril para aderir ao parcelamento.

Qualquer idade

Governo quer liberar saques do PIS/Pasep

O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, confirmou na tarde de ontem (26) que o governo federal pretende liberar os saques do PIS/Pasep para os trabalhadores, independentemente de idade. O objetivo é dar uma injeção de estímulo à economia brasileira em torno de R$ 10 bilhões a R$ 15 bilhões.

Grand Shopping

Palestra capacita lojistas para vendas

O Grand Shopping vai sediar hoje (27) uma palestra de capacitação para lojistas com a presença do consultor do segmento de vendas, liderança e marketing, Nelson Gonçalves. O consultor abordará diversos temas, como estratégia de vendas, motivação e qualificação profissional.

Ação especial

Avianca dá desconto de 25% em voos a NY

Até a meia noite de sábado (28), a Avianca oferecerá 25% de desconto na compra de trechos ida e volta para os voos e conexões entre Nova York (EUA) e os aeroportos de Guarulhos (SP), Galeão (RJ), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF) e Confins (MG). A oferta vale para embarques março de 2019.

Entrada

Europa cobrará taxa a estrangeiros

Os turistas terão que pagar uma taxa de 7 euros para entrar na Europa. Também será exigido que os viajantes insiram dados em um site específico, que será criado pelo Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem. A iniciativa ainda não tem data para entrar em vigor.

Em agosto

BNDES vai repassar R$ 148 bi ao governo

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai desembolsar, em agosto, R$ 148 bilhões para o governo federal, sendo R$ 130 bilhões ao Tesouro Nacional e o restante ao Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT), que tem déficit de R$ 18 bilhões.

Balanço

Bradesco lucra quase 10% a mais no 1º tri

O Bradesco anunciou lucro recorrente - sem efeitos extraordinários - de R$ 5,102 bilhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 9,8% ante igual período de 2017. Já o lucro contábil - que referencia a remuneração aos acionistas - cresceu 9,7% ano a ano, para R$ 4,47 bilhões, informou.

Setor de Serviços

Confiança dos empresários recua

O Índice de Confiança de Serviços, medido pela Fundação Getulio Vargas, recuou 0,2 ponto de março para abril deste ano, atingindo 91,2 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. Esse foi o segundo recuo consecutivo do indicador. A queda atingiu nove das 13 atividades pesquisadas.

Na Europa

Eletropaulo: disputa é alvo de queixa

A disputa entre a espanhola Iberdrola, controladora da Neoenergia, e a italiana Enel pela compra da Eletropaulo chegou à Comissão Europeia. A companhia espanhola enviou uma carta ao órgão europeu acusando a Enel de práticas anticompetitivas na Europa e no Brasil.