Mais notícias de Negócios: Caixa abre agências para saque do FGTS

00:00 · 08.04.2017

Neste Sábado

Neste sábado (8), começa o saque das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos entre março, abril e maio. Cerca de 2.000 agências serão abertas, entre 9h e 15h. Nos dias 10, 11 e 12 , o atendimento começa duas horas mais cedo. A antecipação ocorreu devido a uma expectativa de saques em montante 60% maior do que na primeira etapa.

Turismo

Ceará é destaque na WTM em São Paulo

O Ceará foi destaque na quinta edição da World Travel Market (WTM) América Latina, um dos principais eventos do turismo no Brasil, em São Paulo. A Setur levou um estande temático feito para que o visitante se sentisse no Ceará. O Estado contou com parceria da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE).

Com reformas

Brasil pode crescer 3,5% em 2018

Caso as reformas avancem, principalmente a da Previdência, relatório do Instituto Internacional de Finanças (IIF) aponta que o País poderá crescer até 3,5% em 2018. A entidade avalia que a reforma vai dar novo estímulo para a confiança dos investidores e consumidores.

Após a suspensão

Azul marca estreia na Bolsa para o dia 11

Após a suspensão de seu processo de abertura de capital, a Azul Linhas Aéreas marcou para segunda (11) a conclusão de sua oferta inicial de ações. O IPO da empresa foi suspenso após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) constatar irregularidades na divulgação de documentos da companhia.

Recreação

Serviço de hospedagem infantil chega à Capital

Com a proposta de hospedar crianças, proporcionando brincadeiras, segurança e descanso, o Corujinha Hotel Infantil foi inaugurado em março em Fortaleza. Com profissionais especializados, o espaço funciona 24 horas por dia e recebe crianças de seis meses a 12 anos.

Mercado da Beleza

Beauty Fair participará de Essencial Looks

Destinado a profissionais de beleza e gestores de salões, o Essencial Looks ocorre de 7 a 10 de maio, em Fortaleza. A Beauty Fair - Feira Internacional de Beleza Profissional estará presente oferecendo sua curadoria. O investimento é de R$ 250,00 para acompanhar quatro palestras.

Com Promoções

Maybelline comemora Dia do Beijo

Em comemoração ao Dia do Beijo, os quiosques Maybelline estão com uma ação especial. Até o dia 13, na compra de dois batons Color Sensational - inclusive a coleção Aperte o Play e a linha Extreme Matte - as clientes cadastradas no Clube da Make ganham mais dois de presente.