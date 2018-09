Mais notícias de Negócios: Brasil vira 3º maior exportador agrícola

01:00 · 18.09.2018

O Brasil já é o terceiro maior exportador agrícola do mundo. Mas as mudanças climáticas podem representar um desafio real para a expansão. O Brasil terminou o ano de 2016 com uma fatia de 5,7% do mercado global, abaixo dos Estados Unidos, com 11%, e Europa, com 41%.

US$ 200 bi em produtos

China: Trump impõe tarifa de 10%

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas de 10% sobre o valor de US$ 200 bilhões em importações chinesas, e essas tarifas aumentarão para 25% no início de 2019. De acordo com comunicado do presidente, as tarifas de 10% terão início a partir do dia 24 de setembro.

Na chefia dos bancos

Resultados melhores com mais mulheres

Bancos com maior porcentagem de mulheres na chefia ou no conselho são mais resilientes e estáveis: apresentam melhores indicadores de "colchão financeiro" em relação à volatilidade de seus ganhos.

Dívida dos Estados

Tesouro pagou R$ 328,13 mi em agosto

A União pagou, em agosto, R$ 328,13 milhões em dívidas atrasadas de estados, segundo relatório divulgado ontem (17) pelo Tesouro Nacional. Do total, R$ 189,46 milhões são débitos não quitados pelo estado do Rio de Janeiro.

Atrasos no Simples

Receita cobra R$ 19,5 bilhões de empresas

A Receita Federal notificou 716.948 micros e pequenas empresas inscritas no Simples por atraso no pagamento. As dívidas totalizam R$ 19,5 bilhões. Caso não quitem o débito em até 30 dias, as empresas podem ser excluídas do regime do Simples.

4º lote do IRPF

2,6 mi de brasileiros recebem restituição

Mais de 2,6 milhões de contribuintes receberam, ontem, o crédito referente ao 4º lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2018. O valor total liberado é R$ 3,3 bilhões. No Ceará, foram pagos R$ 67 milhões neste lote.

Capacitação

JCPM e Grupo M. Dias Branco fazem parceria

O Instituto João Carlos Paes Mendonça (JCPM) de Compromisso Social firmou parceria com o Grupo M. Dias Branco para oferecer curso profissional gratuito para 25 jovens assistidos JCPM Papicu e, após a capacitação, encaminhá-los para seleção na Fábrica do M. Dias Branco.

Diz Ipea

Demanda interna por bens industriais recua

A demanda interna por bens industriais caiu na passagem de junho para julho, conforme levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea Mensal de Consumo Aparente de Bens Industriais caiu 0,6% em julho ante junho. Em relação a julho de 2017, houve alta de 6,6%.

Em agosto

Vendas do varejo no Brasil crescem 4,7%

As vendas do varejo no Brasil subiram 4,7% em agosto ante igual mês de 2017, descontada a inflação, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado, divulgado ontem pela companhia de meios de pagamento Cielo. O número indica avanço após dois meses seguidos de desaceleração na comparação anual.

2ª semana de setembro

Balança tem superávit de US$ 1,265 bi

A balança comercial do Brasil registrou superávit comercial de US$ 1,265 bilhão na segunda semana de setembro. De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,544 bilhões e importações de US$ 4,280 bilhões.

Administração

Conselho da Oi tem novo presidente

Eleito com cerca de 95% dos votos para a presidência do Conselho de Administração da Oi, o ex-presidente do BNDES, Eleazar de Carvalho Filho, afirmou que a gestão da empresa não deve passar por mudanças. Segundo ele, o novo colegiado deverá passar por um período de imersão.