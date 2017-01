Mais notícias de Negócios: Brasil anuncia candidatura à OMC

00:00 · 31.01.2017

Embaixador

O governo brasileiro anunciou a candidatura do embaixador José Alfredo Graça Lima ao Órgão de Apelação da Organização Mundial do Comércio (OMC). A candidatura é para vaga a ser aberta em julho de 2017, informou ontem, o Ministério das Relações Exteriores.

2º trimestre

Carrefour prevê IPO de operações no País

O Carrefour quer precificar a oferta pública inicial de ações (IPO) de sua unidade no Brasil até o 2º trimestre, disseram ontem duas fontes, que alegam que a empresa contratou os bancos de investimento de JPMorgan, Bank of America, Itaú Unibanco e Goldman Sachs para ajudarem na oferta.

Acumulado de 2017

Spot da energia deve ficar em R$241 no NE

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) projetou que o preço spot da eletricidade, deverá fechar 2017 em uma média de R$241,08 por megawatt-hora no Nordeste, ante R$206,95 reais na projeção de janeiro, apontou ontem a CCEE.

Estrangeiro

Estudante pode pedir status de trabalhador

Estudantes estrangeiros de graduação e pós-graduação poderão solicitar o status de trabalhador temporário pelo sistema Migrante Web (migranteweb.Mte.Gov.Br), do Ministério do Trabalho. Com a mudança, o aluno poderá trabalhar de forma legal no Brasil.

Caixa eletrônico

Banco24Horas chega a Paracuru

O Banco24Horas, rede de autoatendimento externo dos bancos, chega a Paracuru, município do Ceará. O caixa eletrônico acaba de ser inaugurado no posto de gasolina Petronosso (Avenida Antonio Sales, 840). São mais de 40 bancos em um único ponto de atendimento.

4º trimestre

Gol reduz dívida em R$ 1,3 bilhão

A Gol anunciou projeções para os resultados do quarto trimestre de 2016. A dívida total, reduziu para R$ 1,3 bilhão, e um total de R$ 3,2 bilhões no acumulado do ano, segundo documento enviado ontem. A companhia aérea afirma que a margem operacional é de 6,5 a 7,0%.

Em 12 meses

Índice que reajusta aluguel avança 6,65%

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), usado no reajuste de alugueis, registrou alta de 6,65% no acumulado de 12 meses até janeiro, segundo a Fundação Getulio Vargas. Em janeiro, a alta foi de 0,64%, ante 0,54% em dezembro. Em janeiro de 2016, a variação foi de 1,14%.

Vendas

Supermercados têm alta de 1,58% em 2016

As vendas dos supermercados brasileiros cresceram 1,58% em termos reais no acumulado de 2016 ante 2015, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O resultado ficou acima das projeções, de crescimento da ordem de 1% a 1,2%.

Amanhã

Oi fará reunião para estudar recuperação

A empresa de telecomunicações Oi disse que, em reunião ordinária do conselho de administração, realizada amanhã (1º), poderá discutir alternativas ao seu plano de recuperação judicial, recebidas de credores e potenciais investidores, como o Elliot.