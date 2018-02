01:00 · 27.02.2018

A norte-americana Boeing recomendou "forte cautela em relação a especulações acerca de nossas intenções e do andamento das discussões" sobre a compra da parte de aviação civil da brasileira Embraer. A frase foi dita pelo vice-presidente global de Comunicação da empresa, Phil Musser.

Em 2018

Mercado reduz projeção de inflação

O mercado financeiro reduziu pela quarta semana seguida a estimativa para a inflação este ano. A expectativa do mercado para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) passou de 3,81% para 3,73%, de acordo com o boletim Focus, uma publicação semanal do Banco Central (BC).

Aponta CBIC

Comercialização de imóveis cresceu 9,4%

O volume de imóveis vendidos no País cresceu 9,4% em 2017, na comparação com 2016, segundo estudo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e do Senai Nacional. Foram vendidas 94.221 unidades em 2017, contra 86.140 unidades de 2016. Os dados foram apresentados ontem (26).

Brasil

Vendas no varejo têm alta de 3,6% em janeiro

As vendas do varejo brasileiro cresceram 3,6% no mês passado, se comparadas a janeiro de 2017, segundo indicador da Mastercard Advisors, consultoria da Mastercard, com base nas transações fechadas com os cartões da empresa, somadas a estimativas das outras formas de pagamento.

Hotelaria

Great Place to Work: Beach Park premiado

O Beach Park ganhou o prêmio Great Place to Work como uma das melhores empresas para trabalhar em 2018. O destino, que possui 3 resorts e 1 hotel, ficou entre as melhores no ranking nacional e regional e garantiu sua posição na 1ª edição do ranking hotelaria.

Em Curitiba

Smart City Laguna é apresentada em evento

A Smart City Laguna, a primeira cidade inteligente social do mundo, que está sendo construída em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, será apresentada, de 28 de fevereiro a 1ª de março, no Smart City Curitiba, edição brasileira do maior evento sobre Cidades Inteligentes do mundo.

Em fevereiro

Construção: confiança recua 1,2 ponto

O Índice de Confiança da Construção, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu 1,2 ponto em fevereiro ante janeiro, alcançando 81,4 pontos. Segundo a FGV, a queda teve influência do menor otimismo dos empresários em relação às perspectivas de curto prazo.

Produtos práticos

Mercadinhos São Luiz lança nova linha

Para atender às necessidades dos clientes que buscam uma alimentação saudável, mas que têm uma rotina agitada, o Mercadinhos São Luiz lançou uma linha de produtos práticos, com legumes já fatiados. A venda desses produtos já iniciou na loja da Virgílio Távora e em breve estará em todas as lojas.

Inovação

Serviço de bordo: Azul inclui cerveja de graça

A Azul passou a incluir, definitivamente, o Happy Hour Azul, com a oferta gratuita de cervejas aos passageiros em seu serviço de bordo regular. Os clientes da empresa poderão degustar a bebida durante o ano inteiro, além de aproveitar também snacks à vontade e TV SKY.