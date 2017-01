Mais notícias de Negócios: BNDES, Petrobras e BB atenderão a regras

00:00 · 27.01.2017

Nova lei

O ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, disse que as três primeiras estatais que devem se adequar às novas regras de gestão impostas pela Lei das Estatais serão Petrobras, Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Diz spc e cndl

Empresas com dívidas em atraso crescem 5%

O número de empresas inadimplentes subiu 5,01% no ano passado no Brasil, segundo indicador calculado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Apesar do resultado, essa foi a menor alta desde o início da série histórica, o que aponta para melhora no índice.

Realidade virtual

Brasileiro vai assumir área no Facebook

O brasileiro Hugo Barra, que deixou recentemente o cargo de principal executivo global da Xiaomi e que tem passagem pelo Google, vai liderar a área de realidade virtual do Facebook, de acordo com uma publicação postada pelo cofundador e presidente da rede social, Mark Zuckerberg.

De 2016

Moura Dubeux premia os melhores corretores

Ao finalizar a campanha para corretores de 2016, a Moura Dubeux realiza evento para premiar os melhores do ano e do trimestre no buffet Full Time na próxima terça-feira, dia 31. Na ocasião serão apresentados os números da MD de 2016 e as novidades para este ano, como a nova campanha para corretores de 2017.

Diz Abracorp

Cai faturamento com locação de veículos

O faturamento no setor de locação de veículos para fins corporativos no País feito pela Associação Brasileira de Viagens Corporativas (Abracorp) no ano passado somou R$ 168,758 milhões, valor 9,5% menor que o verificado em 2015. Segundo a entidade, foram registradas 1,8 milhões de diárias.

Para 2017

Palestra debate cenário imobiliário

Demandas e expectativas dos consumidores de imóveis serão tema de palestra ministrada pelo presidente da Datastore, Marcus Araújo. O evento é gratuito e conta com apoio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e acontecerá no dia 3 de fevereiro, às 8h30, no auditório da Fiec.