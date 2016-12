Mais notícias de Negócios: BNDES divulga dados da carteira de ações

00:00 · 27.12.2016

NO SITE

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou ontem (26) que incluiu em seu site informações completas sobre os investimentos de sua carteira de renda variável, feitas por meio da BNDESPar, empresa de participações da instituição de fomento.

APÓS TRÊS DIAS

Petroleiros suspendem greve para reavaliação

Apenas três dias do início da greve nacional, a Federação Única dos Petroleiros, que reúne 13 sindicatos de trabalhadores da Petrobras, anunciou a suspensão do movimento para reavaliação. A greve foi iniciada no dia 23, após mais de três meses de negociações com a estatal.

NOVEMBRO

Ipea projeta alta de 1,7% na indústria

O Indicador Ipea de Produção Industrial aponta crescimento de 1,7% em novembro ante outubro, mas isso será insuficiente para reverter a tendência de queda na atividade econômica no 4º trimestre. A informação foi divulgada ontem (27), na Carta de Conjuntura número 33 do Ipea.

VEÍCULO ESCOLAR

Sest Senat oferta curso para condutores

O Sest Senat Fortaleza está com inscrições abertas para o curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Escolar, que ocorre a partir de 9 de janeiro. O curso é gratuito para os trabalhadores do setor de transporte com vínculo. Mais informações pelo telefone (85) 3304-4111.

REALIDADE AUMENTADA

Snapchat compra startup por US$ 40 mi

O Snapchat pagou até US$ 40 milhões para comprar a startup israelense Cimagine, segundo o site Calcalist News. A Cimagine é especializada em plataformas de realidade aumentada que permitem que os consumidores visualizem produtos que eles querem comprar no local onde estão.

Energia

Engie vende usina eólica no Ceará

O Conselho de Administração da Engie Brasil Energia aprovou a venda das usinas eólicas Beberibe (CE), Pedra do Sal (PI) e da Pequena Central Hidrelétrica Areia Branca (MG) para a Companhia Energética de Petrolina pelo total de R$ 391,8 milhões.

Na Argentina

Ministro da Fazenda renuncia ao cargo

Depois de vários dias de rumores, a Casa Rosada confirmou a renúncia do ministro da Fazenda, Alfonso Prat-Gay. O ministério será assumido pelos economistas Luis Caputo e Nicolás Dujovne, que já vinham colaborando com o governo de Mauricio Macri.

Desde junho

Indústria: confiança tem menor patamar

O Índice de Confiança da Indústria recuou 2,2 pontos em dezembro, atingindo 84,8 pontos, o menor patamar desde junho deste ano, quando foi registrado 83,4 pontos, segundo o resultado divulgado ontem (26) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Venda

Preço de imóvel comercial cai 0,45%

O Índice FipeZap Comercial teve nova queda em novembro. Comparados a outubro de 2016, os preços de venda do m² de imóveis caíram em média 0,45% e os de locação recuaram 0,35%. Nos últimos 12 meses, as quedas foram de 3,70% e 9,24%, respectivamente.

Voos nacionais

Multiplus oferece preços promocionais

A Multiplus está com uma boa oportunidade de resgates de passagens aéreas com Pontos + Dinheiro. Até o dia 1° de janeiro do próximo ano há diversos trechos nacionais com preços promocionais para voar entre o dia 19 de janeiro até 26 de março de 2017.

Dividendos de 2015

BNDES pagou mais de R$ 190 milhões

O BNDES pagou no último dia 23 mais R$ 190 milhões em dividendos sobre o lucro de 2015, como consta no Diário Oficial da União de ontem. No fim do ano passado, o banco já havia pagado R$ 3,342 bilhões em dividendos antecipados sobre o lucro de 2015.