Mais notícias de Negócios: bancos zeram tarifas de investimento

01:00 · 21.09.2018

A concorrência com corretoras independentes tem feito grandes bancos zerarem as taxas cobradas dos clientes para investimentos no Tesouro Direto. Das 59 instituições habilitadas para operar com o Tesouro Direto, 29 não cobram taxas. Entre elas o Itau que eliminou a cobrança no início deste mês. Entre os grandes bancos, o Bradesco também já não cobra para essas aplicações.

Subsídio ao diesel

ANP libera R$ 722 mi em ressarcimentos

A Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) aprovou, ontem, novos ressarcimentos pelo subsídio ao preço do óleo diesel dentro do programa de subvenção do governo federal, no valor de R$ 722 milhões. Ontem, foi autorizado o pagamento de R$ 706 milhões à Petrobras e R$ 16 milhões à importadora Flamma. Na terça (18), a agência havia liberado R$ 877 milhões.

Até R$ 10 mil

Transferências do exterior facilitadas

O Banco Central editou, ontem, uma circular para facilitar as transferências unilaterais de recursos do exterior para o Brasil Pelas novas regras, que valerão a partir de 1º de novembro, o destinatário final receberá os recursos em sua conta, no Brasil, em reais, sem a necessidade de fazer operações de câmbio ou de arcar com custos adicionais. Isso vale para operações de transferências pessoais de até R$ 10 mil.

No País

Arrecadação com royalties cresce 62%

A arrecadação brasileira de royalties e participações especiais incidentes sobre a produção de óleo e gás acumula uma alta de 62% entre janeiro e agosto em relação a igual período do ano passado, segundo Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Sobre nova empresa

Boeing e Embraer lançam site conjunto

A Embraer e a Boeing, que negociam a criação de uma nova empresa, lançaram site para informar detalhes sobre o acordo - que ainda depende de aprovação do governo brasileiro. No site, as empresas falam sobre a estrutura que mantêm nos países de origem.

Neste ano

OCDE corta projeções para o PIB do Brasil

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) reduziu as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. A entidade espera agora que o País cresça 1,2% em 2018. Antes, a projeção era de 2,0%.

Aponta CNC

Intenção de consumo das famílias sobe 1,5%

O Índice de Intenção de Consumo das Famílias registrou 86,9 pontos em setembro de 2018, alta de 1,5% ante agosto. Na comparação com setembro de 2017, a alta foi de 13,2%, informou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Lançamento em 2019

Alibaba investirá em fábrica de chips

A gigante chinesa de e-commerce Alibaba irá investir no mercado de microprocessadores e planeja lançar em 2019 seu primeiro chip para inteligência artificial. O anúncio foi feito nesta semana durante um evento na cidade de Hangzhou, na China.

R$ 305,7 Bi

Vale se torna empresa mais valiosa da Bolsa

A mineradora Vale superou a fabricante de bebidas Ambev e se tornou a empresa mais valiosa da bolsa de valores paulista B3, atingindo valor de mercado de R$ 305 bilhões. A Ambev ocupa agora a segunda colocação na B3, com valor de mercado de R$ 295,4 bilhões.