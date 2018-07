Mais notícias de Negócios: Azul: tráfego de clientes sobe 21%

01:00 · 11.07.2018

A Azul informou um aumento de 21% no tráfego de passageiros consolidado em junho relação a um ano antes, segundo dados divulgados ontem (10). Na mesma base de comparação, a capacidade cresceu 24,7%. A taxa de ocupação da companhia foi de 78,8% no período, com uma redução de 2,4 pontos percentuais ante o informado no mesmo período do ano passado.

Toro Investimentos

1ª fintech do País abre corretora

A Toro Investimentos, primeira fintech do Brasil a ser autorizada pelo Banco Central a abrir sua própria corretora, será lançada, no dia 17 de julho, em São Paulo. Segundo a B3, que realizará o evento, o sócio-fundador da Toro, Gabriel Kallas, irá apresentar o modelo de intermediação inovador que a empresa pretende trazer ao mercado.

Grupo Italiano

Morre empresário Carlo Benetton

Um dos fundadores do famoso grupo de moda italiano que leva seu nome, o empresário Carlo Benetton morreu nessa terça-feira (10) em Treviso, na Itália, aos 74 anos. De acordo com o grupo, Benetton faleceu em decorrência de uma doença descoberta há seis meses. A companhia foi fundada pela família em 1965.

Aponta FGV

Emprego: indicador antecedente recua

O Indicador Antecedente de Emprego recuou 5,6 pontos em junho ante maio, para 95,5 pontos, informou, ontem (10), a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em quatro meses de quedas consecutivas, o indicador já acumulou uma perda de 11,5 pontos, sinalizando uma continuidade na desaceleração do ritmo de aumento de trabalhadores ocupados no Brasil.

Garrafas

PET: Ambev deixa de produzir 1,9 bilhão

A Cervejaria Ambev deixou de produzir mais de 1,9 bilhão de garrafas PET nos últimos seis anos. No período, mais de 94 mil toneladas de material virgem, ou seja, que seria gerado apenas para produção das embalagens PET, abriram espaço para novas garrafas feitas de material reciclado.

Com a Boeing

Embraer debaterá efeitos de acordo

O presidente da Embraer, Paulo Cesar de Souza e Silva, irá se reunir com sindicalistas na sexta-feira (13) para discutir os termos do acordo com a Boeing, afirmam os sindicatos de São José dos Campos, Botucatu e Araraquara, que representam os metalúrgicos da fabricante brasileira.

31 mil ciberataques

Golpe oferece bilhete aéreo gratuito

O dfndr lab, laboratório da PSafe especializado em cibersegurança, identificou um novo golpe no WhatsApp, com a oferta de passagens gratuitas. A ameaça se aproveita da marca da companhia aérea Gol para dar credibilidade a suposta promoção e já gerou mais de 31 mil ciberataques identificados nas últimas seis horas.

'Sem consenso'

Votação dos fretes pode ser adiada

Uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) e a falta de consenso entre os deputados da bancada ruralista podem adiar a votação da MP do frete (832) nessa terça-feira (10) e jogar a decisão para depois do recesso parlamentar, que tem início na próxima semana. A MP estabeleceu preço mínimo para o frete rodoviário..

Ranking forbes

Jeff Bezos tem US$ 50 bi a mais do que Gates

O dono da varejista online americana Amazon, Jeff Bezos, viu sua fortuna crescer nos últimos meses e aumentar a diferença entre seu patrimônio e o do segundo colocado, Bill Gates, fundador da Microsoft. O criador da Amazon possui US$ 50 bilhões a mais do que Gates, de acordo com ranking da revista Forbes.

Mensagens

WhatsApp anuncia nova função

Em mais uma iniciativa para tentar diminuir a disseminação de notícias falsas, o WhatsApp vai informar quando uma mensagem não foi escrita originalmente por quem a enviou. O aviso virá com uma etiqueta com a palavra "encaminhada" no início da mensagem.

Em maio

Transporte aéreo de cargas cresce 4,2%

O transporte aéreo de cargas registrou crescimento de 4,2% em maio deste ano, em relação a igual mês de 2017, segundo dados divulgados pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). O aumento foi um pouco menor do que a taxa de 5,2% (valor revisado que indicava 4,1%) na demanda anual registrada em abril de 2018.

Expansão

Pague Menos tem 67 lojas em construção

A rede de farmácias Pague Menos encerrou o primeiro semestre deste ano com 74 novas unidades, um crescimento de 16% em inauguração na comparação com igual período do ano passado. Além disso, a rede conta, no momento, com 67 lojas em construção.

Em junho

Fluxo de veículos pesados salta 47%

A volta à normalidade do fluxo de caminhões após a greve dos caminhoneiros nos últimos dez dias de maio gerou uma distorção na estatística dos movimentos de veículos nas estradas do País. A circulação de veículos pesados em junho subiu 47%, segundo informou a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias.

Passageiros

Demanda total da Latam avança 1,3%

Em junho, a companhia aérea Latam teve uma alta de 1,3% na demanda total de passageiros, o que inclui as operações internacionais, na comparação com igual mês do ano passado, de acordo com resultados operacionais preliminares divulgados. A demanda doméstica subiu 0,3% em junho, ante igual mês de 2017.

Nas Refinarias

Gasolina fica 0,59% mais cara hoje

A Petrobras anunciou que o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, que entra em vigor hoje (11) será de R$ 2,0369, alta de 0,59% ante o atual R$ 2 0249. O preço do diesel, por sua vez, segue inalterado desde o dia 1º de junho em R$ 2,0316.