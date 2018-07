Mais notícias de Negócios: American Airlines aposenta canudos

01:00 · 12.07.2018

A partir do mês de julho, a American Airlines vai eliminar os canudos de plástico do seus lounges e, no lugar, servirá bebidas com canudo biodegradável e ecológico e palitos para misturar bebidas feitos de madeira. A empresa também fará a transição para pratos e talheres ecológicos dentro de seus lounges.

Recorde

Ceará exporta US$ 241 milhões em junho

O Ceará bateu recorde de exportação no mês de junho, acumulando um valor de US$ 242,7 milhões, um aumento de 68,8% em relação a maio deste ano e 72,6%. A informação foi publicada em Estudo realizado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).

Em Chapecó

BRF fará 'lay-off' de 1,4 mil trabalhadores

A gigante de alimentos BRF confirmou que adotará a suspensão temporária do contrato de trabalho, ou lay-off, em Chapecó (SC). Em nota, a empresa disse que a medida deve durar até cinco meses, a partir de 29 de agosto, e envolverá 1,4 mil trabalhadores.. Durante o lay-off, os empregados receberão 80% do salário.

Gratuitamente

Prefeitura capacita empreendedores

Para apoiar os micros e pequenos empreendedores locais, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), está ofertando, em julho, capacitações em 11 áreas diferentes. Ao todo, serão 20 vagas por curso. Mais informações: 0800 081 4141

Novas Pilotos

Avianca forma 1ª turma só de mulheres

A Avianca Brasil realizou, nesta quarta-feira (11), a formatura da primeira turma de pilotos da história da aviação nacional composta exclusivamente por mulheres. A ação faz parte do Programa Donas do Ar, que promove a equidade de gênero no ambiente de trabalho. Evento aconteceu em São Paulo.

Planos empresariais

Operadora Oi amplia atendimento a PMEs

A Oi está ampliando os seus canais de vendas para o mercado empresarial ao passar a oferecer planos e ofertas para Pequenas e Médias Empresas (PMEs) em suas lojas do varejo. No Ceará, as 20 lojas da companhia passarão a oferecer os planos do Empresarial.

Alta definição

TIM libera ligações pela tecnologia VoLTE

A TIM disponibiliza para 699 cidades do Nordeste o uso de voz sobre a rede 4G (VoLTE - Voice over LTE) para ligações estáveis com alta definição. No Ceará, clientes de 112 municípios, de qualquer segmento - corporativo, controle, pré e pós-pago - podem usar a tecnologia.

No fim do ano

Estado terá pesquisa de impacto do turismo

O Visite Ceará/Fortaleza Convention & Visitors Bureau (FC&VB), em parceria com a Universidade de Fortaleza (Unifor) e a Fecomércio, vai apresentar no fim do ano a Pesquisa de Dimensionamento Econômico gerada pelo impacto dos eventos em Fortaleza na economia do Estado.

Barreiras ao frango

Camex prevê consulta à OMC contra a China

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) confirmou a aprovação pela Câmara de Comércio Exterior (Camex) de estudos para consulta à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a decisão da China de impor barreiras à importação de frango brasileiro.

No semestre

Venda de motocicletas cresce 12,2% no País

As vendas de motocicletas no atacado, durante o primeiro semestre do ano, totalizaram 451.311 unidades, alta de 12,2% em relação ao mesmo período de 2017. O dado foi divulgado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares.

De Presidenciáveis

Fazenda e BC dialogam com economistas

A equipe econômica do governo já deu os primeiros passos na direção da transição política. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, têm recebido para reuniões os coordenadores do programa econômico dos pré-candidatos à Presidência.

Integração Elétrica

Brasil e Bolívia negociam acordo

Os governos do Brasil e da Bolívia negociam alternativas de aproveitamento do potencial hidrelétrico ao menor custo, com menos impactos socioambientais e mais efeitos socioeconômicos positivos, de tal forma que a energia gerada possa ser destinada ao território brasileiro. Os acordos ainda estão em fase de negociações.

Na Bahia

Chineses vão investir R$ 400 mi em térmicas

O grupo chinês Jiangsu Communication Clean Energy Technology deve anunciar nas próximas semanas seu primeiro investimento no Brasil. A empresa vai fazer um aporte de cerca de R$ 400 milhões para construir duas termoelétricas na Bahia: Camaçari Muricy II e Pecém Energia, de 143 megawatts.

Em 12 meses

IGP-M registra inflação de 8,13%

O IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou inflação de 0,41% na primeira prévia de julho, taxa inferior à apurada em junho (1,5%). O indicador acumula taxas de 5,82% no ano e de 8,13% em 12 meses, segundo divulgou a FGV.

Hoje

Hapvida comemora 25 anos de atuação

Hoje (12), o Hapvida completa 25 anos de atuação com mais de 3,8 milhões de clientes. No Ceará, são 5 hospitais, 4 unidades de Pronto Atendimento, 15 Hapclínicas, além de 8 laboratórios, 8 clínicas de diagnóstico Vida&Imagem e 1 unidade do HapPrev.

Em maio

Supermercados: vendas crescem 7,6%

O faturamento real dos supermercados no estado de São Paulo apresentou alta de 7,65% no mês de maio em relação ao mesmo período do ano passado, segundo relatório da Associação Paulista de Supermercados (Apas). No acumulado do ano o crescimento foi de 3,88%.

No estado

Projeto insere cegos no mercado de trabalho

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), realiza o projeto Visão nas Mãos. A iniciativa promove a inserção de 47 cegos no mercado de trabalho e disponibiliza espaços públicos para a execução de atividades de massoterapia.

Nacional

Faturamento do setor atacadista recua 9,2%

O faturamento dos setores atacadista e de distribuição recuou 9,29% em maio, ante igual período de 2017, diz pesquisa mensal da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados apurada pela Fundação Instituto de Administração.