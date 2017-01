Mais notícias de Negócios: 1,9 mi de veículos foram financiados

00:00 · 13.01.2017

Em 2016

A menor oferta de crédito no Brasil levou o número de financiamentos de veículos leves (automóveis de passeio e utilitários) a cair 26,3% em 2016, para 1,06 milhão. Já o mercado total de veículos recuou 19,8%, para 1,98 milhão de unidades.

Prevê ANP

Petróleo: Brasil atingirá autossuficiência

O novo diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, prevê para o início da próxima década a autossuficiência do País em petróleo. "Seremos grandes exportadores de petróleo", afirmou Oddone.

Anúncio

Santander reduzirá juros em até 10%

Após o corte de 0,75 ponto percentual da taxa Selic, o Santander anunciou queda de 5% a 10% nas taxas de juros das suas principais linhas de crédito de varejo. Os clientes que contratarem financiamentos a partir de hoje (13) já terão acesso às novas taxas.

Poluentes

Fiat Chrysler é acusada de manipular motores

A Fiat Chrysler foi acusada ontem (12) pelas autoridades dos EUA de ter manipulado motores de 104 mil veículos movidos a diesel para minimizar o nível real de emissão de poluentes, usando uma estratégia similar à utilizada pela Volkswagen.

Nota Fortaleza

Cinéfilos podem concorrer a sorteios

Quem gosta de cinema já pode concorrer aos prêmios do Nota Fortaleza, programa da Prefeitura, com Recibos Provisórios de Serviços (RPS) emitidos a partir da compra de ingressos. As empresas do setor estão obrigadas a expedir um RPS na compra da entrada que será convertido em nota fiscal em até cinco dias úteis.

Em dezembro

Taxa de ocupação da Gol sobe para 79,0%

O volume de decolagens da Gol no sistema total teve queda de 19,0% em dezembro de 2016 ante igual mês de 2015. A demanda do mês passado caiu 3,7% na comparação anual e a taxa de ocupação subiu 1,6 ponto porcentual (p.P) para 79,0%.

156 anos

Bancários protestam e servem bolo na Caixa

Um ato público realizado pelos bancários ontem (12) em frente à agência da Caixa Econômica da Praça do Ferreira, em Fortaleza, marcou os 156 anos do banco. Na ação, coordenada pelo Sindicato dos Bancários do Ceará, foi servido um bolo gigante alusivo ao aniversário da Caixa com populares, que participaram de um abaixo assinado e opinaram sobre a ameaça de privatização.

Diz Serasa

Recuperação judicial: 1.770 pedidos no País

Os setores de comércio, indústria e serviços bateram recorde de pedidos de recuperação judicial em 2016. O resultado, divulgado ontem pela Serasa Experian, é o pior desde 2005. No total, foram 1.770 processos deste tipo no ano passado: 713 no setor de serviços, 611 no comércio e 446 na indústria.

Regras de segurança

Empresas terão prazo maior para adequação

O Ministério do Trabalho instaurou procedimento para a fiscalização de condições de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, conforme as regras da Norma Regulamentadora 12. Com isso, empresas em dificuldade financeira terão prazo maior para corrigirem problemas identificados na fiscalização.

Gratuitamente

CPF será atualizado no site da Receita Federal

A Receita Federal lançará, na próxima segunda-feira (16), um serviço de atualização de dados cadastrais no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) pela internet. No site da Receita (receita.Fazenda.Gov.Br), será possível preencher um formulário eletrônico para modificar informações como nome e telefone gratuitamente.

Aponta CCEE

Consumo de energia cresce 0,4% neste mês

Dados preliminares de medição coletados entre os dias 1º e 10 de janeiro indicam aumento de 0,4% no consumo e 2,1% na geração de energia elétrica no País, na comparação com o período de 3 a 12 de janeiro de 2016. As informações são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Em 2016

Protestos de títulos disparam 22,9%

O número de títulos protestados no País por falta de pagamento subiu 22,9% no ano passado, segundo informações da Boa Vista, empresa que presta serviço de proteção ao crédito. Só em dezembro, houve aumento de 11,8% dos protestos na comparação com novembro do ano passado.