Mais de 1,3% das retiradas foram feitas no Estado

00:00 · 06.04.2017

Fortaleza/Brasília. Dos R$ 5.935.961.953,43 bilhões sacados de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na primeira fase do programa, realizada para os nascidos em janeiro ou fevereiro, aproximadamente R$ 80 milhões (1,36% do total) foram retirados no Estado do Ceará, segundo a Caixa Econômica Federal divulgadas ontem (5).

Por região, o Nordeste representou 11,5% dos saques. O Sudeste foi responsável por 54,7% dos valores retirados; o Sul representou 20,8%; o Centro Oeste, 9,2% e o Norte, somente 3,8%.

São Paulo teve a maior participação no total sacado. Foram R$ 2,5 bilhões resgatados pelo primeiro grupo de saques das contas inativas, que equivalem a 42,39% do total. Dos 3,7 milhões de trabalhadores que realizaram o resgate do Fundo, cerca de 1,2 milhão foram de São Paulo, ou 32,5% do total.

O alto percentual é relacionado com o grau muito mais elevado de formalização de emprego e oferta de vagas com carteira assinada em São Paulo na comparação com outros Estados.

"Esses percentuais acabam acompanhando a distribuição do PIB pelos diferentes Estados", explicou Deusdina dos Reis Pereira, vice-presidente de Governo e Loteria da Caixa.

Em segundo lugar e terceiro lugar na participação do total de saques vem o Rio de Janeiro, que representou 11,31% do total, e Minas Gerais, que totalizou 7,87% (com saques de 347 mil e 400 mil trabalhadores, respectivamente).

Dos trabalhadores com direito a receber que já sacaram os valores, 47,5% procuraram uma das 3.412 agências ou 837 postos de atendimento em todo Brasil para sacar em dinheiro ou transferir para outro banco. O crédito automático em conta poupança ou conta corrente Caixa no primeiro dia da abertura do calendário representou 34,5% dos pagamentos.

Até o último dia 3 de abril, a procura por informações sobre as contas inativas do FGTS gerou 251 milhões de acessos ao site exclusivo caixa.Gov.Br/contasinativas e 8,1 milhões de downloads do aplicativo do FGTS.