Mais competitivo, Aeroporto tem 9,8% mais passageiros

01:00 · 13.07.2018 por Yohanna Pinheiro - Repórter

O número de passageiros que trafegam pelo Aeroporto Internacional Pinto Martins, ou Fortaleza Airport, saltou 9,8% no segundo mês de operação do hub da Air France-KLM/Gol em comparação a junho do ano passado. De acordo com o boletim de tráfego dos aeroportos administrados pelo grupo Fraport AG no mundo, no mês, passaram pelo terminal 43.277 viajantes a mais que em junho de 2017.

De acordo com Alessandro Oliveira, pesquisador do Núcleo de Economia do Transporte Aéreo do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (Nectar-ITA), o resultado mostra a evolução da competitividade no Aeroporto. "É um excelente crescimento, que mostra que o hub trouxe maior concorrência para o terminal. Na verdade, os índices de concentração do Aeroporto voltaram aos níveis dos anos 2000, quando ele era supercompetitivo. É uma retomada histórica da concorrência", avalia o especialista em aviação.

Ao todo, 484.415 passageiros pousaram e/ou decolaram do Aeroporto em junho, segundo mês consecutivo de crescimento expressivo de viajantes na Capital. Em maio, o primeiro de operação do hub, a movimentação no Fortaleza Airport já havia registrado um aumento de 10,3% em comparação ao mesmo mês de 2017, segundo dados revisados pela companhia, com 44,6 mil passageiros a mais que no período e, no total, 478.079 transportados.



Oliveira pondera ser importante acompanhar o resultado dos próximos meses para verificar a sustentabilidade das operações. "Mas é importante ter esse ganho no começo da operação, porque anima as operadoras, elas vão correr onde tem crescimento. São boas perspectivas. Vamos torcer para a continuidade dessa concorrência e da retomada do crescimento do Brasil, porque o Aeroporto vai depender disso também", explica o pesquisador do ITA.

Perspectivas

A expectativa é que essa movimentação cresça ainda mais nos próximos meses. Em julho, que contará com 278 voos extras para a alta estação, foram iniciadas uma terceira frequência para Miami e duas para Orlando pela Latam. Na próxima quarta-feira (18), será estreada a nova rota da Capital para o Panamá, pela Copa Airlines e, em 1º de agosto, passarão a ser operadas 27 novas frequências para cidades brasileiras pela Latam.

Também há novas operações confirmadas no quarto trimestre do ano: uma terceira frequência a Paris com a Joon (Air France) no dia 31 de outubro e a estreia de voos diários a Orlando e Miami, pela Gol, em 4 de novembro. A diretora executiva de operações e comercial da Fraport, Sabine Trenk, afirmou no mês passado que a movimentação do terminal irá voltar a superar seis milhões de passageiros ainda neste ano - no ano passado, foram 5,9 milhões.

Acumulado do ano

No primeiro semestre de 2018, o boletim registra a movimentação de 2,96 milhões de passageiros no Aeroporto cearense, um avanço de 4,8% ante os seis primeiros meses do ano passado. No mesmo período, de acordo com dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o Aeroporto de Recife movimentou 3,9 milhões de passageiros (+9,6%). A Vinci ainda não apresentou os dados de movimentação para junho do terminal de Salvador, que administra.

Embora os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) do sexto mês do ano também não tenham sido liberados, Alessandro Oliveira aponta que o aumento da movimentação no Aeroporto de Fortaleza deve estar acima da média nacional. "O crescimento nacional, até maio, foi de cerca de 3%. (O patamar) de 4,8% está excelente, é um aumento expressivo das operações", analisa o pesquisador.

Outro indicador que mostra o aumento das operações no Aeroporto é o de movimentação de aeronaves, que encerrou o mês com 14% de aumento comparado a junho de 2017. Foram 4.605 pousos e decolagens no mês passado frente a 4.039 no ano anterior. Já no primeiro semestre, foram registrados 26.364 movimentos, um avanço de 4,9% ante os primeiros seis meses de 2017.

Cargas

Após uma sequência de altas, a movimentação de cargas no terminal de Fortaleza recuou 13,1% em junho, segundo o boletim, com o transporte de 2,4 mil toneladas (t) ante 2,8 mil t no mesmo mês de 2017. Ainda assim, no acumulado do primeiro semestre, o segmento mantém um avanço de 15,5% em relação ao mesmo período do ano passado, com a movimentação de 19,7 mil t frente a 14,7 mil t transportadas nos primeiros seis meses de 2017.