Maiores construtoras do Ceará venderam R$ 1,68 bi em 2016

00:00 · 14.01.2017

Apenas em dezembro, as vendas de imóveis residenciais verticais somaram R$ 151 milhões, número que supera novembro em 60% ( Foto: Helosa Araújo )

No ano em que a recessão econômica chegou ao auge, as 60 maiores construtoras do Ceará atingiram R$ 1,685 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV), segundo a Lopes Immobilis. Apesar de o número representar uma queda de 28% em relação a 2015 (R$ 2,348 bilhões), o último mês de 2016 animou o setor. Foram R$ 151 milhões em vendas de imóveis residenciais verticais em dezembro, número que supera novembro em 60%. Além disso, as salas comerciais atingiram R$ 7,2 milhões de VGV, crescimento de 71% na mesma base de comparação.

"Terminamos 2016 com o pé no acelerador. O viés é positivo. A nossa expectativa é superar os R$ 2 bilhões de vendas em 2017 e voltarmos ao mesmo patamar de 2015", destaca o sócio e diretor executivo da Lopes Immobilis, Ricardo Bezerra. Segundo ele, a retração nas comercializações em 2016 ocorreu, principalmente, em virtude dos poucos lançamentos, já que nos anos anteriores muitos empreendimentos foram anunciados.

Em 2016, as 60 maiores construtoras cearenses lançaram apenas 743 unidades. Em 2015, foram 2.694. Em 2014, 4.861. "Quando o lançamento não existe, a venda cai, porque é menos mídia. As vendas terem caído 28% é um número considerado até bom. É autorregulação do mercado. Tem muitas cidades grandes que caíram 50%", diz.

Previsão

Já para este ano, a previsão é que as empresas lancem no mercado imóveis que totalizam R$ 1,5 bilhão em VGV, segundo ele. "Isso é quase o triplo do que foi lançado em 2016 (R$ 546 milhões)", destaca Bezerra.

A tendência de baixa da taxa básica de juros, a Selic - que foi reduzida na última quarta-feira para 13% - e a expectativa de que saia do papel a proposta de regulamentação de distratos (quando há desistência de imóveis vendidos ou comprados na planta) são aspectos que deixam as construtoras otimistas.

Os dados da Lopes Immobilis mostram que foram feitos 749 distratos de janeiro a dezembro de 2016, média de 62 por mês.

Ranking

No segmento dos residenciais verticais, foram 1.975 unidades comercializadas no ano passado, queda de 28% em relação ao ano anterior. O VGV comercializado foi de R$ 1,3 bilhões, recuo de 19% de um ano para outro.

Na Capital, o bairro Guararapes se sobressaiu como o que teve mais imóveis desse tipo vendidos em 2016, com 340 unidades. Parquelândia (275) e Cocó (186) ficaram em seguida.

O bairro onde mais cresceram as vendas em relação ao ano passado, entretanto, foi o Papicu. Foram 135 unidades vendidas no ano passado, alta de 117% em relação a 2015 (62). O Passaré registrou o segundo maior avanço (107%): foram 87 imóveis comercializados em 2016, ante 42 vendidos em 2015. Messejana ficou em terceiro lugar, com crescimento de 66% nas vendas. O número aumentou de 45 em 2015 para 75 em 2016.

No segmento de segunda moradia (para lazer), os destaques foram Cumbuco e Praia de Iracema, com crescimentos de 10% e 45% nos números de imóveis comercializados em 2016, respectivamente.

Salas comerciais

Com relação a salas comerciais, foram 185 unidades vendidas no ano passado, número 76% menor em relação a 2015. O VGV comercializado caiu 74%, para R$ 77 milhões.

Os dados da Lopes Immobilis mostram ainda que o desconto médio praticado em dezembro foi de 16,14%, considerando as vendas de 13 construtoras, 22 produtos e 41 unidades. "O mercado de hoje vive uma liquidação. Quem comprar agora, vai comprar na melhor fase. Em 217, a gente não sabe até quando vão os descontos", finaliza Ricardo Bezerra.