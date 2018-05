Lucro do Banco do Brasil avança 54%

01:00 · 23.02.2018

O presidente do BB, Paulo Caffarelli, comemorou o aumento do valor de mercado da instituição

São Paulo. O Banco do Brasil (BB) registrou lucro líquido ajustado - resultado sem itens extraordinários - de R$ 11,1 bilhões em 2017, valor 54,2% maior que o verificado em 2016. O lucro líquido sem ajuste ficou em 11,01 bilhões, com expansão de 37,1%, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (22).

O banco afirmou que o resultado teve impacto, principalmente, do aumento das rendas de tarifas, da redução das despesas de provisão (recursos reservados para o caso de inadimplência) e das despesas administrativas.

As receitas do banco com tarifas cresceram 9% em 2017 (R$ 25,794 bilhões), comparado ao ano anterior (R$ 23,794). De acordo com o relatório de análise de desempenho do banco, esse crescimento foi resultado "dos esforços de aumento do relacionamento com os clientes e da qualificação das contas correntes com maior uso de produtos e serviços".

O banco destacou as tarifas relacionadas à administração de fundos (26,5%), reflexo da elevação dos recursos administrados que passaram de R$ 730,9 bilhões em dezembro de 2016 para R$ 864,5 bilhões no final do ano passado, com alta de 18,3% em 12 meses.

No 4º trimestre de 2017, o lucro líquido ajustado foi de R$ 3,2 bilhões, o que mostra desempenho 82,5% superior ao do mesmo trimestre do ano anterior - R$ 1,7 bilhão - e o maior resultado trimestral desde 2012.

A carteira de crédito ampliada chegou a R$ 681,3 bilhões no 4º trimestre, ante R$ 677 bilhões do trimestre anterior.

Valor de mercado

O presidente do BB, Paulo Caffarelli, comemorou o avanço das ações do banco e, consequentemente, do valor de mercado da instituição na gestão atual. "Quando essa gestão assumiu o BB, a ação do banco estava a R$ 15,40, com um valor de mercado de R$ 44 bilhões. Ontem, nossa ação foi a R$ 41,12 e hoje passou de R$ 42,80 (para um valor de mercado de cerca de R$ 118 bilhões)", afirmou ele.