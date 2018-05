Lote residual paga R$ 4,5 mi no Estado

01:00 · 08.05.2018

A Receita Federal credita na próxima terça-feira (15), R$ 4.581.817,17 em contas bancárias de 2.553 declarantes cearenses, no quinto lote residual de 2018, composto por 1.269 restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2017 cujos pagamentos não ocorreram no ano anterior por pendências no processamento das declarações.

Para as declarações entregues no ano passado, que totalizam R$ 2,479 milhões em restituições, o índice de atualização monetária pela taxa Selic é de 8,83%. Integram também esse lote multiexercício 1.284 restituições de declarações do imposto de renda dos anos 2016 a 2008, com atualização monetária, respectivamente, entre 21,55% e 103,12%.

A Receita abre hoje (8), às 9h, consulta a lote multiexercício de restituições residuais dos anos de 2008 a 2017.

Beneficiários

Em todo o País, 125.569 contribuintes receberão o benefício, somando R$ 200 milhões. Desse total, R$ 85,3 milhões, são de contribuintes com preferência para receber: 23.957 idosos e 2.140 com deficiência física ou mental ou moléstia grave.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na Internet, ou ligar para o Receitafone no número 146.

Pelo serviço e-CAC, disponível no site oficial da Receita na internet, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, diz o Fisco, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a auto- rregularização, mediante entrega de declaração retificadora.

Aplicativo

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações e situação no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

A restituição ficará disponível no banco durante um ano.