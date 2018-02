Lojista pode parcelar, mas custo tem que ficar claro

01:00 · 27.02.2018

Conforme Ilan Goldfajn, o Banco Central quer acabar com a ideia de que há algo sem juros ( FOTO: AGÊNCIA BRASIL )

São Paulo. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, disse nessa segunda-feira (26) que estuda como reduzir os juros do cartão de crédito com associações e lojistas, de forma a mexer no sistema para reduzir distorções e subsídios cruzados.

"Se coloca que nós queremos acabar com o financiamento ao lojista. De jeito nenhum. O que o Banco Central quer é acabar com a ideia de que há algo sem juros, principalmente no Brasil, que os juros não são tão pequeninos", disse.

"Lojista pode parcelar, tudo continua valendo, mas tudo tem custos e isso precisa ser endereçado de alguma forma", emendou.

Goldfajn reforçou que o Banco Central não decidiu ainda o que fazer com o parcelado sem juros do cartão, mas "as soluções não são fáceis".

O setor de cartões estuda uma alternativa ao parcelamento de juros, como taxas diferenciadas de acordo com o perfil do cliente, mas enfrenta resistência dos lojistas que temem, dentre outros pontos, perder clientes.

Empréstimo

O presidente do Banco Central defendeu também o incremento dos empréstimos feitos com garantia para reduzir o custo do crédito no Brasil. Como exemplo, ele citou as hipotecas e o crédito consignado, cuja garantia é o salário de quem toma o empréstimo. "A queda do custo do crédito depende da universalização das garantias para todos os empréstimos", disse.

Em evento na Câmara Espanhola, Goldfajn afirmou que o custo do crédito no Brasil está em queda. Segundo ele, os juros para o consumidor final caem em velocidade maior do que a taxa básica de juros (Selic), embora o ritmo atual de redução não seja suficiente para devolver toda a alta acumulada na crise.

Goldfajn disse que a inflação caminha para a meta, devendo chegar entre 4% - 4,2% nos próximos meses. Ele reconheceu que o BC teve sorte com a desinflação dos preços de alimentos, mas disse que não é recomendável combater choques sobre os quais não há controle.