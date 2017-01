Lojas realizam promoções hoje

00:00 · 06.01.2017

As lojas do Magazine Luiza terão ofertas em eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, brinquedos e informática ( Foto: José Leomar )

As lojas do Magazine Luiza amanheceram hoje com grandes filas em frente as suas portas, de pessoas ansiosas pelos descontos de até 70% da Liquidação Fantástica, campanha realizada anualmente pela rede. No Ceará, todas as lojas no Estado estão participando, segundo a assessoria de imprensa do estabelecimento comercial.

A queima de estoque foi realizada simultaneamente, às 6h, nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão.

Mais de 3 milhões de produtos de setores como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, utilidades domésticas, brinquedos e informática estão disponíveis aos consumidores. A Magazine Luiza conta com 791 lojas da rede espalhadas pelo País.

Desde 1994, quando foi criada a Liquidação Fantástica, o Magazine Luiza realiza grandes promoções do varejo de início de ano. A ação já é tradicional em todo o País e atrai milhares de clientes às filiais da rede.

Mega Saldão

O Mega Saldão de Ano Novo RioMar também começa hoje e segue até domingo (8). As lojas das unidades Fortaleza e do Kennedy ofertam neste período promoções atrativas em diversos produtos dos seguintes segmentos: vestuário, calçados e acessórios, eletroeletrônicos, esportivo, perfumaria e cosméticos, entre outros.

No RioMar Fortaleza as lojas que participam do Mega Saldão são: Livraria Leitura, Asics, Zara, Renner, Riachuelo, C&A, Brooksfield, Hering Store e KIDS, Adidas, Magazine Luiza, Rabelo, Zenir, etc. Já no RioMar Kennedy, alguma das lojas participantes são: Mercadão São Luiz, Casa Pio, Zenir, Sapataria Nova, Le Biscuit, Skyler, American News e Afins Cosméticos, entre outras.