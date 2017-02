Locação de equipamentos é estratégia para reduzir custos

00:00 · 02.02.2017 por Yohanna Pinheiro - Repórter

Empresas de construção civil alugam desde andaimes a furadeiras De acordo com o presidente do Sinduscon-CE, André Montenegro, os custos para adquirir e manter esses equipamentos são muito altos, tornando-se uma vantagem competitiva utilizar ferramentas locadas

A procura pela eficiência e pela otimização de recursos foi potencializada com a retração da economia brasileira, sobretudo para o setor da construção civil, que foi bastante afetado com a crise. Nesse ínterim, a locação de equipamentos, tais como andaimes, detonadores e até mesmo furadeiras, surge como uma alternativa para reduzir as despesas das construtoras e dar mais agilidade às obras civis.

Dezenas de empresas atuam locando esses equipamentos no Ceará. De acordo com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), André Montenegro, o custo para adquirir e manter esses equipamentos são muito altos, tornando-se uma vantagem competitiva utilizar ferramentas locadas. "Os empresários preferem focar atividade final, que é a construção, do que nos equipamentos", pontua o presidente do Sinduscon-CE.

Com a prática, além de não ser preciso investir grandes volumes de recursos na aquisição de equipamentos e ferramentas da construção, as empreiteiras também não precisam se preocupar com a manutenção ou armazenamento desses materiais, custos que são repassados às locadoras. É possível alugar desde ferramentas pequenas, como furadeiras e betoneiras, a outras maiores, como retroescavadeiras.

Oferta em alta

Segundo o empresário Fábio Cavalcante, presidente do Sindicato das Empresas Locadoras de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas do Ceará (Sindileq-CE), a retração da atividade produtiva no País afetou os preços da locação de materiais, que caíram em média 10% em 2016 comparado ao ano anterior. "A oferta de equipamentos está muito grande para a demanda aqui no Estado", destaca o presidente do Sindileq-CE.

Além da baixa produtividade, Cavalcante ressalta que grande oferta de equipamentos no mercado está relacionada também com a paralisação de obras do públicas. "Muita gente investiu por conta da refinaria, que acabou não acontecendo. Houve ainda a conclusão das obras da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) no ano passado, que também ampliou a oferta de equipamentos no mercado. Além disso, outras obras que estavam previstas acabaram não acontecendo".

Mas a estimativa agora é de recuperação, aponta o presidente, principalmente com a perspectiva de redução da taxa básica de juros. Como a expectativa do próprio mercado da construção civil é que as construtoras tirem projetos do papel e voltem a realizar investimentos, Cavalcante afirma que o setor está otimista com a recuperação. "O mercado de locação está atento aos sinais de retomada", pontua.

Energia

Uma novidade nessa área é o aluguel de painéis fotovoltaicos para o fornecimento de energia solar aos canteiros de obras. Além de ser uma alternativa sustentável, a prática também permite que as construtoras reduzam em torno de 10% dos custos com energia em contratos de longo prazo.

As placas não precisam sequer serem instaladas no sítio da obra, já que é utilizado o sistema de compensação de energia.

Um exemplo é a empresa cearense Fênix Solar, que atua na área há cinco anos e está entre as três maiores distribuidoras do setor no País.

De acordo com o fundador e CEO da empresa, Clayton Medeiros, a distribuidora observou um crescimento de mais de 500% do faturamento nos últimos dois anos, mesmo com a retração do consumo e a redução dos investimentos na construção civil e na construção pesada.

"Na contramão da crise, crescemos na mão da energia renovável", aponta Clayton Medeiros, que estima um avanço de 150% do faturamento em 2017 em relação ao ano anterior, metade do prognóstico de crescimento do País no setor.