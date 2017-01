Liquidação ajuda a reformar a casa mesmo na crise

01:00 · 12.01.2017 por Carol Kossling - Repórter

Pisos, portas, canos e luminárias são alguns produtos que estão com desconto neste mês. Lojistas estão animados e veem aumento das vendas no período, na comparação com igual intervalo de tempo do ano passado ( Fotos: THIAGO GADELHA ) Itens para decoração, como tapetes, cortinas, almofadas e estantes, também podem ser encontrados com preços menores neste mês

Para quem ainda possui alguma reserva de dinheiro neste início do ano, esta é a época certa para investir em reformas e decoração do lar. As lojas do setor realizam, ao longo do mês, ofertas e liquidações que vão desde canos, telhas e portas a luminárias e churrasqueiras. Alguns descontos chegam a 50%.

Na TendTudo, é uma tradição de mais de 10 anos realizar liquidação em janeiro. A "Mega Liquidação" começou nesta semana e segue até o dia 31 deste mês. "São produtos novos que temos em estoques e não são de mostruário", destaca o gerente da loja, Gioscelli Martins.

Nesta edição, são mais de 2.000 produtos com redução de até 50% nos preços. "A expectativa é vendar a mais, mas nada exorbitante, algo em torno de 3% em relação ao ano passado. O mercado ainda está difícil por conta da crise, mas a tendência é este ano ser melhor do que 2016", analisa Martins.

A ação engloba todos os setores da loja, que são divididos em revestimento cerâmico, ferramenta, metais e acessórios, portas e janelas, iluminação, pintura, elétrica, hidráulica, ferragens, louças, bazar, básico e móveis e cozinha.

Mais procurados

Entre os produtos mais procurados no saldão, e também ao longo do ano, estão itens dos setores de portas e janelas; metais, como torneiras e gabinetes, bazar, climatizadores e na, parte de iluminação, as tendências e os plafon. Entre as ofertas, estão porta de alumínio Sasazaki de R$ 1.500 por R$ 700; plafon de teto de R$ 60 por R$ 29,90; climatizador de ar de R$ 350 por R$ 129,90; e colchão inflável solteiro de R$ 50 R$ 24,90.

Foco nas férias

A Leroy Merlin realiza, de amanhã (13) até 30 de janeiro, o "Especial de Férias" com produtos voltados para este momento, como itens de decoração e imobiliário para jardim, piscinas, ar condicionados. Os descontos chegam a 25%. Esta é a segunda edição na Capital cearense após a inauguração da loja, em 2015.

"Acredito em um aumento de 12% em relação ao ano passado, pois aumentamos a divulgação, consolidamos a operação comercial, parceria com fornecedores e o conhecimento da marca", diz o gerente de atendimento da Leroy Fortaleza, Walker Ferreira Souto Júnior.

Na loja, estão disponíveis cerca de 340 produtos com descontos, como cloro orgânico de R$166,90 por R$149,90; ventilador Lumiar de R$ 198,90 por R$169,90; porcelanato esmaltado 58 x 58 cm de R$ 39,90 por R$ 35,90; e telha de fibra de R$ 59,90 por R$ 46,90. Recentemente, a loja realizou um saldão, entre os dias 6 e 8 deste mês, com descontos de até 70% e destaque para vendas nos setores de cerâmica e elétrica.

Festival da Casa

Em fevereiro, já está programado o "Festival da Casa", entre 2 e 28 de fevereiro, que oferece produtos ligados a ambientação, decoração, organização e iluminação com até 25% de desconto. Entre as ofertas, está o tapete de 2 m x 2,5 m, cujo preço passou de R$ 1.299,90 para R$ 999,90.

Na Nova Alves, o destaque são itens de modelos e cores atuais, que estão com descontos de até 25%. A promoção começou no início do mês e segue até o dia 31. Entre os campeões de vendas do período, estão itens impermeabilizantes como telhas, caixa d'água, calhas, tubos e conexões. "Este ano já está sendo 10% melhor em faturamento", informa o proprietário da loja, André Alves.

Na loja online da Hometeka, ocorre, de hoje até o dia 31, liquidação com descontos de até 50% em mais de 600 produtos, como puffs, estantes, luminárias, mesas e almofadas.