Leilão contrata 674 MW de 25 projetos; CE fica de fora

01:00 · 19.12.2017

Fortaleza/São Paulo. Um total de 25 empreendimentos de geração, proveniente de nove diferentes proprietários, comercializaram energia no leilão de energia nova A-4. Porém, nenhum deles foi do Ceará. O motivo, para o consultor do setor Fernando Ximenes, está no custo de produção de energia no Estado, que está mais caro que as demais unidades da federação.

"O Ceará, até pouco tempo atrás, afugentou muito o investidor sem o projeto do atlas eólico e solar. Ainda hoje não tem marco regulatório de energia, e fazemos uns puxadinhos na legislação. Outra coisa é o gasto ambiental e a burocracia. Quando o investidor faz a planilha de custo, ele embute tudo", analisa.

Ximenes comparou ainda a situação do Ceará a Pernambuco, que recentemente fez um leilão de energia próprio, sem a participação de órgãos do governo federal. "Essa baixa participação mostra que os empreendimentos do Ceará não puderam acompanhar o ritmo dos investimentos de outros estados. Nós fomos pioneiros, mas para voltarmos à vanguarda precisamos mudar muita coisa", afirma, apontando para mais celeridade nos projetos e incentivos fiscais.

Valores

Juntos, esses projetos contemplados somam 674,5 MW de potência, ou 228,7 MW médios de garantia física, e consumirão investimentos de R$ 4,286 bilhões. Quando estiverem prontos e iniciarem o fornecimento, o que deve ocorrer em janeiro de 2021, receberão, juntos, uma receita fixa anual de R$ 272,92 milhões. O maior número de projetos é de fonte solar: um total de 20 projetos, de 5 proprietários diferentes - AES Tietê, EGP Energia, Solatio, Salgueiro e Solar do Sertão - que vão desenvolver usinas fotovoltaicas nos estados de São Paulo, Piauí, Pernambuco e Bahia. Juntos, esses projetos possuem 574 MW de potência e exigirão investimentos de R$ 3,854 bilhões. O preço médio final do leilão para essa fonte foi de R$ 145,68/MWh

Já a fonte eólica conseguiram comercializar apenas dois projetos, da Voltalia. A empresa conseguiu contratar seus projetos Vila Paraíba II e Vila Paraíba III, localizados no Rio Grande do Norte, que somam 64 MW de potência, a um preço médio de R$ 108/MWh. Os projetos exigirão investimentos de R$ 357,36 milhões. Na fonte térmica, a Jalles comercializou energia proveniente de uma usina térmica a biomassa de cana de 25 MW de potência localizada em Goiás, ao preço de R$ 234,92/MWh. O projeto exigirá R$ 44,160 milhões em investimentos.

Por fim, na fonte hídrica, Enervix e Fochink conseguiram negociar contratos. A primeira viabilizou a construção de uma central geradora hidrelétrica (CGH) no Rio Concórdia (ES) de 1,512 MW de potência, ao preço de R$ 179/MWh. Já a Fochink comercializou energia de uma Pequena Centras Hidrelétrica no Rio Buriti (MT) com 10 MW de potência, vendendo energia ao preço de R$ 182,05/MWh.