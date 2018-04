LDO: reajustes devem ser de até 3,3% em 2018

01:00 · 27.04.2018

Em 2019, segundo o secretário de planejamento, o Estado deverá direcionar mais recursos para obras de infraestrutura de recursos hídricos

O Governo do Estado definiu as diretrizes para a estabelecer o orçamento do primeiro ano da próxima equipe após as eleições de 2018. Segundo o secretário de planejamento, Maia Júnior, todos os gastos com o pessoal estarão vinculados aos resultados da inflação, medida pelo IPCA, ou da taxa de crescimento da renda do Estado, podendo receber um reajuste de 2% a 3,3%. O foco de investimentos deverá ficar nas áreas socais, como Saúde e Educação, além de previsão de aumento para a Segurança Pública e para as obras infraestrutura para garantir a segurança hídrica. Apesar das mudanças, o secretário garantiu que não há perspectiva de aumento de impostos para elevar a arrecadação.

“Essas são as premissas que vão servir de base para o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019, que temos que enviar para a Assembleia Legislativa até setembro desse ano”, disse Maia Júnior.

O secretário de planejamento também afirmou que ainda não há a definição de valores para o orçamento estadual do próximo ano, mas que os gastos com pessoal e com a manutenção da máquina pública estão recebendo uma atenção especial da equipe do atual governo.

Todos os custos com ingresso de novos servidores – como concursos –, promoções, reajustes e outras despesas deverão sofrer reajuste de acordo com os resultados da inflação do ano anterior ou de acordo com o resultado de crescimento da renda do Estado. O reajuste deve ficar entre 2% e 3,3% em relação aos valores de 2018.

Investimentos

Os investimento do estado deverão se manter no mesmo perfil em 2019, segundo Maia Júnior, com foco, principalmente, nas áreas sociais, como saúde e educação. Mas, pelo cenário atual, o Estado já prevê que será necessário elevar os gastos para a área de segurança pública e nas obras de infraestrutura para garantir a segurança hídrica do Estado.

E considerando o momento econômico nacional, Maia Júnior afirmou que o Governo não tem considerado aumentar a cobrança de impostos para o próximo ano, como o Imposto Sobre Circulação de Mercadoria (ICMS) e do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Reformas

No entanto, o secretário de planejamento acredita que se a União não realizar reformas profundas, como a da Previdência e a reforma tributária, os repasses estaduais poderão ser reduzidos, e a próxima gestão poderá acabar adotando uma postura diferente sobre os impostos.

“A questão de impostos está atrelado a algumas reformas e e sem essas reformas não teremos como segurar os gastos da máquina, a nível federal e estadual”, disse Maia Júnior.

O déficit da Previdência Estadual, em 2018, deve fechar em 1,7 bilhão. No próximo ano, a previsão é de que o número avance para R$ 1,9 bilhão.

Dívida

O secretário ainda comentou que o nível de endividamento do Estado, hoje em 37% do limite permitido, está em um patamar controlável, com o Governo administrado bem a capacidade de gerar novos débitos. A maior preocupação, no entanto, segundo Maia Júnior, é o fluxo de receita que o Estado gera.

“Estamos enfrentando problemas com alguns repasses de recursos federativos, com a União querendo passar a responsabilidade para os estados, como no SUS e no Fundeb. Nossa dívida está controlada, mas nosso problema é o fluxo de receitas”, ponderou Maia Júnior.

Relatório

O Governo do Estado enviou a proposta de projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), na quinta-feira (26), para a Assembleia Legislativa, que deverá analisar as diretrizes ainda hoje pela manhã.