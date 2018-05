Latam vai decolar segunda frequência Fortaleza/Miami

01:00 · 04.05.2018 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

Empresa tem anúncio pendente a ser feito juntamente com o governo do Estado do Ceará, que foi adiado e não teve data nova anunciada ( Foto: ATANAS BOZHIKOV )

A Latam Airlines iniciou ontem (3) os novos horários dos voos entre Fortaleza e Miami. A partir desta semana, a empresa opera entre o Ceará e a Flórida com saídas da capital cearense às quintas-feiras às 7h55. Já chegada em Fortaleza ocorre sempre às quartas-feiras, às 6h30. Sobre a frequência adicional, a companhia estreia o voo no próximo sábado (5), com saída de Fortaleza às 20h10. Já a chegada ocorre às 11h15 também de sábado.

Em pesquisa realizada no site da Latam no dia 3 de maio, os voos de Fortaleza para Miami estavam sendo comercializados a R$ 1.574,27, incluindo os trechos de ida e volta, taxas de embarque e despacho de bagagens, em classe econômica, com saída dia 7 de junho e retorno em 20 do mesmo mês. As frequências são operadas por aeronaves Boeing 767, que acomodam 220 passageiros em classe Economy e 18 em Premium Business.

Leia ainda:

Orlando

Segundo a Latam, a partir de 5 de julho, a companhia estreia dois novos voos semanais na rota Fortaleza-Orlando-Fortaleza. Os voos Fortaleza-Orlando operam às quintas e sábados e os voos Orlando-Fortaleza, às quintas e sextas-feiras. Para os voos de estreia da Latam, a empresa vende os trechos a R$ 2.318,17 (ida no dia 5 e volta em 12 de julho). O valor inclui as taxas de embarque e o despacho de bagagem, em classe econômica. A nova operação será realizada com aeronaves Boeing 767, de 220 passageiros em classe Economy e 18 em Premium Business.

Novos voos

A Latam deve anunciar em breve novos voos domésticos e internacionais no Aeroporto de Fortaleza. A companhia ainda não informou a data do anúncio, mas já confirmou a ampliação de 32 para 40 voos domésticos por dia em um ano e para 50 em dois anos. Ainda não há também confirmação sobre os novos destinos internacionais que a companhia vai realizar a partir da capital cearense.

Nesta semana, a companhia aérea recebeu autorização para operar novas frequências, do Brasil, para Lima, no Peru, e Paris, na França. A companhia não informou de qual aeroporto brasileiro deve operar os voos, mas especula-se que seja de Fortaleza, em um movimento para competir diretamente com o hub do Grupo Air France/KLM-Gol inaugurado ontem.