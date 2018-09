Latam Travel quer ampliar vendas para a Capital em 25%

01:00 · 14.09.2018

Treinamentos e qualificações têm sido a estratégia da companhia aérea para fortalecer o trabalho das empresas parceiras em destinos que busca ampliar a quantidade de assentos vendidos ( Foto: NATINHO RODRIGUES )

A Capital cearense, juntamente com a cidade de Foz do Iguaçu, foi escolhida pela Latam Travel como rota nacional estratégica da operadora e com grande potencial de vendas para os próximos anos. O objetivo é que cada um dos destinos tenha aumento de cerca de 25% das vendas no primeiro ano do projeto.

Para o lançamento, a companhia realizou negociações com parceiros locais, treinamentos da rede de franqueados e ações promocionais pontuais que oferecem diferenciais e descontos de até 30% nos roteiros. "Foz do Iguaçu e Fortaleza são cidades que sempre agradam nossos clientes e são opções para viajar durante todo o ano, por isso são destinos sustentáveis e com grande potencial turístico", explica Karen Vilefort, gerente de Produtos Latam Travel.

Parcerias

"Nossa aposta será trabalhada a longo prazo, desenvolvendo parcerias locais, ações consolidadas e investimento em comunicação para fomentar ainda mais o turismo nessas regiões, diversificando os roteiros e ampliando a estadia média das viagens de nossos clientes", completa a executiva.

A primeira ação promocional está disponível durante o mês de setembro, com ofertas de até 30% de desconto nos pacotes de viagem com embarque até dezembro deste ano.

A operadora também tem investido em capacitações: em agosto, realizou um encontro dos líderes de suas franquias em Foz do Iguaçu para engajar a equipe de vendas, e ainda em setembro irá levar um grupo de agentes de viagem para treinamento em Fortaleza.