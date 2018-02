Latam suspende voo para o Galeão

01:00 · 21.02.2018

A Latam Airlines suspendeu os voos de Fortaleza ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão) a partir de 25 de março, mesma data a partir de qual também serão suspensas as rotas de Recife e Salvador ao destino. Os passageiros que pretendem viajar dessas capitais do Nordeste ao Rio pela companhia terão de fazer conexões em Brasília ou em São Paulo (Guarulhos e Congonhas).

A medida acontece após a empresa anunciar que iria fortalecer seus hubs no País, em Brasília e em Guarulhos, quando também afirmou estarem suspensos os planos para instalação de um hub no Nordeste.

Procurada pela reportagem, a Latam informou que já está em contato com os passageiros impactados e as agências de viagens para informar as alterações e apresentar as alternativas de mudança de viagem.

Resposta

Em resposta ao Diário do Nordeste, a companhia afirmou ter ampliado o volume de frequências diárias diretas entre Guarulhos e as cidades de Fortaleza, Salvador, Maceió e Natal, além de ter criado um voo diário entre Congonhas e Recife.

Orlando e Miami

Em publicação no Diário Oficial da União, ontem, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) oficializou a autorização de 28 voos mistos (passageiros e cargas) semanais de Fortaleza e Brasília aos EUA da Gol. As rotas correspondem aos voos diários das capitais a Orlando e Miami, que serão operados pela Gol a partir de novembro deste ano.