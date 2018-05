01:00 · 05.05.2018

Preparação para o Dia dos Namorados



Reconhecida no mercado como líder no segmento fun design, a Imaginarium antecipa itens divertidos e inovadores para o Dia dos Namorados. As opções de presentes para serem utilizados a dois celebram a paixão e o amor. Os novos produtos contemplam as categorias casa e decoração, jogos, viagem e itens pessoais. A marca destaca os lançamentos para data, como o Kit "Jogo Cá Entre Nós", que traz um conjunto de taças, um mini aparelho de fondue e um jogo temático, para apimentar os casais, assim como a almofada 'Doce ou Travessura' e kit 'No Canto do Chuveiro'</CS> Reconhecida no mercado como líder no segmento fun design, a Imaginarium antecipa itens divertidos e inovadores para o Dia dos Namorados. As opções de presentes para serem utilizados a dois celebram a paixão e o amor. Os novos produtos contemplam as categorias casa e decoração, jogos, viagem e itens pessoais. A marca destaca os lançamentos para data, como o Kit "Jogo Cá Entre Nós", que traz um conjunto de taças, um mini aparelho de fondue e um jogo temático, para apimentar os casais, assim como a almofada 'Doce ou Travessura' e kit 'No Canto do Chuveiro'

Johnson com marca eco-friendly



A OGX®, marca eco-friendly da Johnson & Johnson, com ingredientes exóticos e naturais, chega ao Brasil. São cinco linhas de shampoos e condicionadores, com fórmulas que promovem uma experiência sensorial olfativa, com uma explosão de fragrâncias, e possuem em sua composição ingredientes exóticos e fórmula livre de parabenos, com blend único de surfactantes mais suaves.

Produtos Tupperware no Dia das Mães



A Tupperware sugere e apresenta produtos ideais para preparar uma macarronada perfeita, com carinho, praticidade, rapidez no Dia das Mães. Com o Instant Massa Plus, a refeição pode ir ao micro-ondas, graças à tecnologia da marca que garante o cozimento do alimento em poucos minutos. O produto possui um design arredondado para uma distribuição de calor ideal durante o preparo, alças grandes projetadas para facilitar o manuseio e é texturizado para evitar que as alças fiquem quentes.

Batons Nutrimetics



No dia de agradar as mulheres mais importantes de nossas vidas, nada mais justo que presenteá-las à altura de todo amor e carinho que elas devotam aos filhos. A Nutrimetics destaca kits com os produtos mais queridos do portfólio. As apostas incluem os batons da linha Hydra Brilliance, conhecidos por seu acabamento luminoso e hidratante, alta fixação e aderência aos lábios, além de cores intensas e pigmentadas.

3 Corações Seleção



Para marcar a Copa, o Grupo 3corações, café oficial da seleção de futebol do Brasil, criou cápsula com o café especial de catuaí amarelo. A homenagem terá uma edição limitada do Espresso Seleção Brasileira. Com o lançamento, o portfólio de bebidas da marca passa a ter 22 opções de sabores de cafés, cappuccinos e chás. Segundo a empresa, “o apoio do Café 3 Corações à CBF representa a união de duas paixões do brasileiro: o café e o futebol”.

Moda masculina



Um dos maiores diferenciais da Skyler Menswear moda masculina, são as constantes viagens da equipe para inspiração e aprendizado das tendências mundiais do mercado de vestuário. Para este inverno, a Skyler aposta na coleção Find Yourself, que passeia pelo imaginário de grandes cidades que representam simultaneamente o futuro e o passado, como Tóquio e Moscou, importantes referências globais.