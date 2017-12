Lançamentos

01:00 · 16.12.2017

Terre de Lumière Especial



Para celebrar a magia do Natal, a L'Occitane en Provence lança Terre de Lumière Edição Especial, em versão limitada da sua primeira fragrância aromática gourmand, com novo design autêntico e comemorativo, inspirado nas formas e cores únicas da luz da Provence durante um momento mágico do dia no Sul da França. A fragrância é considerada multifacetada, envolvente e cativante, agora com novo design mágico e encantador, em celebração às festas de fim de ano.

Batata parmesão



A Yoki, uma das marcas líderes da General Mills, amplia o portfólio de produtos e apresenta ao público mais uma novidade na categoria de Batata Palha: o novo sabor Parmesão. Crocante e sequinho, o produto traz o toque especial de queijo parmesão e promete incrementar as receitas do consumidor, deixando-as mais apetitosas e únicas. Um dos objetivos do lançamento é estimular a utilização da batata palha em outras receitas além dos tradicionais estrogonofe e cachorro quente.

Mesa convidativa



Uma bela mesa sempre impressiona e é convidativa. Para o Natal, época de celebração e alegria, a Porcelana Schmidt, referência no mundo de tableware, apresenta a linha Helena. Cheio de personalidade,o modelo exibe traços geométricos vermelhos em pratos, bowls, xícaras e canecas. A decoração pode ser adquirida na loja virtual Ponto da Porcelana.

Le Creuset com descontos de até 30%



Para as comemorações de fim de ano, a Le Creuset traz sugestões de presentes como panelas de ferro, mini cocottes, facas, pratos para aperitivos, kits para vinho, imãs de geladeira, jogo de xícaras e canecas, entre outros. Alguns produtos estão com descontos de até 30% no período ou enquanto durar o estoque. Todos os clientes que comprarem na loja durante o mês de dezembro podem levar para casa receitas natalinas para tornar mais especial o fim de ano.

Stella Artois



A correria do dia a dia vem privando as pessoas de viverem cada instante. No Natal não é diferente: gasta-se mais tempo com as obrigações do que com as comemorações. Para resgatar o verdadeiro significado desta época do ano, a cerveja belga Stella Artois convida as pessoas a estarem mais presentes, unidas, gastando mais tempo brindando com a família e amigos do que em filas de shopping. Traz ainda como novidade uma lembrança simbólica com um artigo intangível, resistente ao tempo e sempre presente nas nossas vidas: uma estrela de verdade.

Presentes para os pets



Já pensou em acrescentar um presente a mais debaixo da árvore de Natal desse ano, presenteando o amigo de quatro patas? As sugestões da Mundo pet incluem o Bazucão The Pets, que retoma uma tradicional brincadeira entre cães e seus donos, atirando bolas. Tem também o comedouro eletrônico Eatwell Lite, que permite a programação das refeições do animal no horário e quantidade desejados pelo dono.