Lançamentos

00:00 · 10.06.2017

Flor de cerejeira

Em comemoração aos 10 anos da linha best seller Flor de Cerejeira, a L'Occitane en Provence lança para o dia dos namorados a edição limitada Cerejeira Pastel. Dessa forma, a marca reuniu o Eau de Toilette, o sabonete líquido e a loção corporal em uma composição para presentear no próximo dia 12. O kit custa R$ 352.

Carteiras e mochilas

A Bagaggio também está com opções para o Dia dos Namorados, entre elas, carteiras custando a partir de R$ 19,90. Há também mochilas tradicionais a partir de R$39,90. Para os que gostam de viajar, há opções de malas estão a partir de R$ 129,90.

Novas cores

A família Matefix, da Eudora, ganhou cinco novas cores para celebrar a chegada do outono/inverno. A linha, que tem acabamento mate que não resseca os lábios, tem tonalidades que vão do Vermelho Deslumbrante ao Nude Exclusivo, passeando ainda entre tons de marrom, malva e carmim. Os produtos custam R$ 27,99 cada e podem ser encontrados por meio de Representantes Eudora, e-commerce, lojas próprias, quiosques ou no site www.Eudora.Com.Br.

Para levar na bolsa

Para agradar a eles no Dia dos Namorados, a Natura sugere Kit da Kaiak, composto por um desodorante colônia masculino para deixar em casa e uma miniatura do perfume em embalagem de 25ml para levar na mochila e não ficar sem a fragrância em meio à rotina agitada. O kit, que custa R$ 119,90, também traz um shampoo cabelo e corpo de 100ml.

Cabelos bem tratados

A Mallory sugere para o Dia dos Namorados o Kit Secador + Prancha Pure Seduction para elas. O secador tem duas velocidades e três temperaturas, enquanto a prancha, bivolt, apresenta placas em íon cerâmica que reduzem a estática e realçam o brilho. O Kit pode ser adquirido por R$ 169,99. Para os homens, uma das sugestões da marca é o Cortador de Cabelo Mithos Corless sem cabo e com pente guia que tem seis níveis de altura. O preço sugerido é de R$ 89,99.

Conforto pós-banho

Para quem aprecia sentir-se como rei (ou rainha) na hora do banho e faz desse momento um ritual, o Roupão de Banho Zelo Microfibra é uma opção confortável. O item pode ser adquirido no site da marca (www.zelo.com.br). A loja online conta ainda com outras opções de cores e modelos.