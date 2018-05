KLM: 3ª rota a Amsterdã só vai iniciar em julho

01:00 · 08.05.2018 por Hugo Renan do Nascimento Repórter

A companhia KLM está operando atualmente apenas duas frequências semanais de Fortaleza para Amsterdã. Inicialmente, o grupo Air France-KLM tinha divulgado que seriam três operações por semana da aérea holandesa. Mas, segundo o CEO da KLM, Pieter Elbers, a terceira frequência para a Capital só será acrescida em julho deste ano. "Nós começamos atualmente na verdade quatro frequências (duas da Joon, para Paris e duas da KLM). Em julho serão cinco frequências (duas da Joon e três da KLM) e em novembro, serão seis (três da Joon e três da KLM)", disse ele durante coletiva de imprensa de lançamento do hub na última sexta-feira (4).

A programação de voos de ontem (7) no Fortaleza Airport confirma a afirmação de Elbers ao Diário do Nordeste. No site da Fraport Brasil, concessionária do Aeroporto Pinto Martins, não houve nenhum registro de voo da KLM para a Capital nessa segunda-feira.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a KLM solicitou uma terceira frequência para Fortaleza a partir do dia 2 de julho deste ano. A data, uma segunda-feira, corresponde à proposta apresentada pelo Grupo de que são três operações por semana para a Capital. Dessa forma, atualmente, a KLM possui voos às quintas-feiras e sábados, e a Joon, às sextas e domingos.

O Grupo Air France-KLM confirmou que o terceiro voo de Fortaleza para Amsterdã se inicia em julho. Porém, não esclareceu o motivo pelo qual foi divulgado inicialmente três frequências semanais a partir deste mês.

De acordo com decreto de dezembro do ano passado, o Governo do Estado estabeleceu a concessão de Regime Especial de Tributação, quando a companhia aérea implantar um hub por meio de operações próprias ou coligadas.

"Ressalvado o disposto no parágrafo 5º deste artigo, a empresa tem de manter uma frequência mínima de: 5 (cinco) voos semanais internacionais, desde que estes sejam operados com aeronaves de corredor duplo (widebody); e 50 (cinquenta) voos diários com interligação nacional, considerada a totalidade de chegadas e partidas no aeroporto internacional".

Entretanto, o decreto também afirma que na fase de implantação do centro de conexões, considerando o primeiro ano de operação, a companhia terá direito à sistemática de tributação diferenciada do que é tratado no decreto.

Para tanto, a empresa precisa apresentar "a frequência de 5 (cinco) voos semanais internacionais, operados com aeronave de corredor duplo (widebody), e 40 (quarenta) voos diários com interligação nacional, considerada a totalidade de chegadas e partidas no aeroporto internacional", diz o texto oficial.

Logo, as operações do hub da Air France-KLM e Gol atendem às proposições do decreto do governo do Estado para usufruir do Regime Especial de Tributação.

Ocupação

Os resultados para o grupo Air France-KLM com as operações para Paris e Amsterdã já podem ser sentidos. De acordo com Patrick Alexandre, vice-presidente Global de Alianças do Grupo, a taxa média de ocupação dos voos da Joon e KLM está em 85%. Além disso, ele reforçou o fato de os voos não se conectarem apenas aos três destinos (Fortaleza, Amsterdã e Paris), mas também a uma rede de mais de 300 cidades em mais de 100 países da Europa e Ásia.

Questionado sobre a possibilidade de haver voos diários entre a Capital e as duas cidades europeias, Patrick Alexandre, reforçou o incremento de cinco para seis frequências semanais a partir de outubro. "A gente quer o quanto antes que estes voos sejam diários, no caso 14 no total por semana (considerando sete para Paris e sete para Amsterdã). Existe definitivamente a intenção da gente fazer estes voos diários", acrescentou.