Kassab quer 'solução empresarial' para a Oi

00:00 · 25.01.2017

Brasília. O ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou que o governo ainda espera uma saída empresarial para o imbróglio financeiro da operadora Oi, para que o governo não venha a fazer uma intervenção direta na companhia de telecomunicações.

"A decisão sobre a Oi pertence ao mercado. Eu espero que essa solução exista, porque, se ela não existir, caberá ao governo, através da Anatel, fazer a intervenção. Seria muito ruim", declarou o ministro na tarde de ontem (24).

Ele voltou a sinalizar o interesse do governo em apoiar a empresa, desde que não haja recursos da União envolvidos em um eventual acordo de recuperação da operadora. "O que estiver ao alcance do governo para apoiar essa solução será feito, desde que não seja no campo de privilégios nem de recursos públicos", enfatizou.

Recuperação judicial

A Oi acumula uma dívida acumulada em cerca de R$ 65 bilhões. O processo de recuperação judicial foi anunciado em junho do ano passado, mas até agora não há uma solução definida para o caso. Para Kassab, não há demora. "É uma situação muito difícil, a empresa vive uma recuperação judicial. Portanto, não é simples", comentou.

Kassab participou ontem, 24, de uma reunião do Conselho Consultivo do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

O presidente Michel Temer esteve presente no encontro que aconteceu no CNPq, além de o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.

Segundo Kassab, nos próximos dias, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) vai assinar um financiamento de US$ 1,5 bilhão para pesquisa, valor que será desembolsado nos próximos quatro anos.