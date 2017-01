Justiça pede que Anac se pronuncie em 72h

00:00 · 11.01.2017

O juiz federal da 10ª Vara no Ceará, Alcides Saldanha Lima, emitiu um despacho intimando a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a se posicionar sobre ação civil pública, ingressada pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), que contesta novas regras para voos domésticos e internacionais. O documento foi assinado pelo magistrado na noite da última segunda-feira (9) e dá o prazo de 72h para que a agência se posicione.

O Procon Fortaleza havia ingressado na Justiça no fim do ano passado pedindo a suspensão, em caráter liminar, dos efeitos de alguns artigos de resolução que contém as novas regras, incluindo o fim da franquia de bagagens e a permissão para que as companhias aéreas passem a cobrar de acordo com o que for despachado pelos passageiros.

Regras atuais

Atualmente, os passageiros podem levar uma mala de até 23 kg nos voos domésticos e duas malas de até 32 kg nas viagens internacionais. Com as novas regras, as companhias tem liberdade para oferecer esses limites ou não, a partir do dia 14 de março.

A reportagem solicitou um posicionamento da Anac sobre a intimação, via assessoria de imprensa, mas a agência não enviou resposta até o fechamento desta matéria.