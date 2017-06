Justiça leiloa de carros a terrenos

00:00 · 12.06.2017

A Justiça Federal realiza, até o próximo dia 28, um leilão de 45 itens em Quixadá, no Sertão Central. Estão disponíveis nos lotes automóveis, terrenos, eletrodomésticos e outros equipamentos. O leilão ocorre virtualmente, através de site, e fisicamente, no Fórum do Município.

Para fazer lances, é preciso estar cadastrado antecipadamente no e-mail operacional@hastapublica.Com.Br, no site www.Hastapublica.Com.Br ou pessoalmente no Fórum Federal da cidade.

Os bens, oferecidos por pessoas que devem ao Município, foram apreendidos por mandado judicial para a execução do pagamento e posteriormente avaliados pela Vara Federal. O Edital foi publicado no dia 31 de maio, e uma lista completa com todos os bens, avaliações e depositores, divulgada no site da Justiça na semana passada.

Quem declarar interesse em participar do leilão pessoalmente, precisa ir ao Fórum, no dia marcado para o fim dos lances. O encerramento está previsto para as 13h30 do dia 28 de junho.

Não havendo proposta superior à importância da avaliação feita pela Justiça Federal para o item, os leilões seguem até as 13h30 de 19 de julho.

Conforme as regras do edital, os arremates poderão ser parcelados em até 60 vezes, com parcelas mínimas de R$ 500.

Bens

Dentre os itens disponíveis, estão um veículo Chevrolet Prisma 2013/14, por R$ 30 mil. Ainda, Corolla 2003/04, regularmente funcionando, por R$ 24 mil. NA lista, consta também um prédio comercial de 62,9 m² com lance inicial de R$ 44.030.

Mais informações

Leilão público virtual de

Bens móveis e imóveis-

Justiça Federal no Ceará.

Até 28 de junho, ou 19 de julho

(em caso de exceção de lances).

Www.Hastapublica.Com.Br

Ou Rua José Jucá, n° 75,

Centro - Quixadá/CE