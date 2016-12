Juros do cartão batem recorde e vão a 482,1%

00:00 · 24.12.2016

De acordo com dados do Banco Central, a taxa rotativo do cartão de crédito em outubro estava um pouco menor, em 475,8% ( FOTO: KIKO SILVA )

Brasília. Os juros do cartão de crédito rotativo, que o governo promete reduzir à metade, alcançaram 482,1% ao ano em novembro. Esse é o maior patamar para essa modalidade de crédito desde que o Banco Central (BC) começou a divulgá-la, em março de 2011. O rotativo é a linha emergencial utilizada por quem não consegue pagar o valor integral da fatura, conhecida por ser uma modalidade muito cara. Em outubro, os juros dessa linha estavam em 475,8% ao ano.

LEIA MAIS

.BC projeta alta de 2% no estoque de crédito em 2017

Os juros do cheque especial também bateram recorde: chegaram a 330,7% ao ano em novembro, a maior taxa da série história do Banco Central, que começa em 1994. Em outubro, a taxa estava em 328,5%. As informações foram divulgadas nessa sexta-feira (23) pela autoridade monetária.

O governo federal anunciou que quer reduzir os juros do rotativo. A partir do fim de março, usuários de cartão de crédito não poderão passar mais de 30 dias no rotativo. Depois desse prazo, o cliente terá a dívida automaticamente parcelada.

A taxa de juros para o parcelamento da fatura do cartão foi de 155% ao ano em novembro.

Novas regras

A mudança nas regras foi anunciada pelo presidente Michel Temer na última quinta-feira (22), mas depende de regulamentação no Conselho Monetário Nacional (CMN). Com a medida, os bancos e o governo federal esperam que as taxas do rotativo caiam pela metade. O Banco Central costuma destacar que os juros cobrados no rotativo do cartão de crédito e no cheque especial são caros e devem ser usados com cautela.

"O crédito rotativo é um crédito para ser tomado em situações pontuais. É um crédito emergencial, que tem de ser tomado com prazo curto. É algo imediato, mas esse conforto tem que ser visto para essas ocasiões. Ele é acompanhado por um custo mais alto nessas modalidades", afirmou o chefe do departamento econômico do Banco Central, Túlio Maciel.

Redução

Com relação às operações de crédito de modo geral, Túlio Maciel destacou que novembro foi o primeiro mês com queda nos juros desde dezembro do ano passado. O juro médio do crédito total (livre mais direcionado) passou de 33,3% em outubro para 33,0% em novembro.

Maciel chamou atenção ainda para o fato de que, em 2016, a inadimplência foi bem comportada, apesar do quadro econômico adverso.