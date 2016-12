Juro de longo prazo fica em 7,5%

00:00 · 22.12.2016

Brasília. O Conselho Monetário Nacional (CMN) manteve a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) em 7,5% ao ano, porcentual que vigorará pelos próximos três meses (janeiro, fevereiro e março de 2017). Esta é a quinta vez consecutiva em que a taxa é fixada neste patamar. Para chegar à taxa, o CMN leva em conta a meta de inflação e o risco país. A Selic (a taxa básica de juros) está atualmente em 13,75% ao ano.

Depois de permanecer dois anos em 5% ao ano, a TJLP subiu para 5,5% em janeiro de 2015, passou para 6% em abril, para 6,5% em julho, 7% em outubro e 7,5% em janeiro de 2016. Em março deste ano, foi mantida neste nível, sendo que o mesmo ocorreu em junho e outubro. Agora, o CMN mais uma vez estabelece uma taxa de 7,5%.

Encargos e bônus

O CMN definiu também os encargos financeiros e o bônus de adimplência dos financiamentos realizados com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), Norte (FNO) e Nordeste (FNE), para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2017.

FNE e FNO

Para os financiamentos com recursos do FNO e do FNE para investimento, inclusive capital de giro associado, a taxa de juros será de 9% ao ano para empreendedores com receita bruta anual de até R$ 90 milhões, e de 10,59% a.A. Para empreendedores com receita acima de R$ 90 milhões. Para os financiamentos com recursos do FNO e do FNE com finalidade de capital de giro e comercialização, a taxa de juros será de 13,75% a.A. Para empreendedores com receita bruta anual de até R$ 90 milhões, e de 15,90% a.A. Para empreendedores com receita acima de R$ 90 milhões. Para os financiamentos com recursos do FNO e do FNE de projetos de ciência, tecnologia e inovação, a taxa de juros será de 8,10% a.A. Para empreendedores com receita bruta anual de até R$ 90 milhões, e de 9,50% a.A. Para empreendedores com receita acima de R$ 90 milhões.

Para esses encargos financeiros, será concedido um bônus de adimplência de 15%.