Jovens até 24 anos são mais atingidos pelo desemprego

00:00 · 20.12.2016

Brasília/Fortaleza. Os jovens que compõem a faixa etária entre 14 e 24 anos são os mais atingidos pelo desemprego, segundo texto da Carta de Conjuntura nº 33, divulgada ontem (19) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Enquanto a taxa total de desemprego alcançou 11,8% no terceiro trimestre deste ano, conforme dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre os jovens dessa faixa etária chegou a 27,7%. O desemprego também afeta mais os trabalhadores com ensino médio incompleto (taxa de 21,4%).

Na Região Metropolitana de Fortaleza, os dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED/RMF) revelam um cenário não muito diferente do observado em âmbito nacional: ao passo que a taxa do último levantamento, referente ao mês de outubro, se situa em 12,9%; a taxa de desemprego entre os jovens - no caso da PED os que têm entre 16 e 24 anos - chega a 29,7%.

A Pnad do IBGE revelou que o Brasil somou 12 milhões de desempregados no trimestre encerrado em outubro (11,8%). O indicador é superior aos 11,6% apurados no trimestre encerrado em julho. Na comparação com o trimestre encerrado em outubro de 2015, o número de pessoas desempregadas é 32,7% maior, ou seja, são três milhões de pessoas a mais sem emprego no País.

O contingente de pessoas ocupadas somou 89,9 milhões de brasileiros, índice 2,6% menor em relação ao mês de outubro de 2015. O número de trabalhadores com carteira assinada caiu 0,9% (303 mil pessoas a menos) no setor privado.

Até meados de 2016, o aumento do desemprego no País, ainda conforme o Ipea, apesar de ter sido substancial, foi atenuado devido ao fato de muitas pessoas que perderam emprego terem se tornado trabalhadoras por conta própria.

Contudo essa tendência se reverteu no terceiro trimestre deste ano, quando se observou uma queda no número de ocupados por conta própria, acrescentou o Instituto.

Rendimento

Segundo o Ipea, o terceiro trimestre de 2016 não apresentou melhoras na evolução do rendimento médio do trabalho.

A média de rendimentos ficou em R$ 2.017, R$ 50 abaixo do observado no mesmo período do ano passado. No entanto, no cálculo do trimestre encerrado em outubro, a média subiu ligeiramente para R$ 2.025.

A análise do Ipea foi realizada com base em microdados que fazem parte da Pnad Contínua e nos informes detalhados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

Opinião do especialista

Realidade em Fortaleza é semelhante

As taxas da Região Metropolitana de Fortaleza estão bem semelhantes. Tem também um problema de perfil, porque esse jovem muitas vezes têm problemas relativos a escolaridade e a grande maioria dos postos de trabalho exigem nível médio completo e realmente há um segmento juvenil que não atingiu essa escolaridade, então todos esses problemas levam também o jovem a ser penalizado. Além disso, nós temos um mercado com rotatividade elevada e, em uma crise, o jovem é o primeiro a ser desligado por conta dos custos com demissão. É uma realidade no mundo todo.

Mardônio Costa

Analista de mercado de trabalho do IDT