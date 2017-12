Jericoacoara entre 'os locais mais legais para ir em 2018'

01:00 · 13.12.2017

Os trabalhos para facilitar o acesso a Jericoacoara foram destacados pela revista, que cita, inclusive, a operação comercial do aeroporto ( FOTO: MARCELINO JUNIOR )

Jericocara continua sendo descoberta pelo mundo após o início da operação dos voos comerciais no Aeroporto Regional Comandante Ariston Pessoa, em Cruz. Na última segunda-feira (11), a revista americana Forbes fez uma lista dos "15 locais mais legais para ir em 2018" e a vila de pescadores cearenses esteve entre os recomendados. O texto reforça ainda o trabalho feito para facilitar o acesso à Jeri, "que até 20 anos atrás não tinha nenhuma rede rodoviária ou eletricidade e o dinheiro quase nunca mudou de mãos".

Com a premissa de "o que há de novo (ou ainda) seguro ou recém-descoberto", a Forbes descreve locais diversos, passando pela Ásia, Américas do Norte e do Sul, Europa e Oceania.

"O Ceará é um exemplo de evolução no turismo nacional. Os investimentos na rede hoteleira, as novas conexões da malha aérea, com voos vindos diretos de grandes centros fazem com que o destino entre no radar dos turistas e dos agentes de viagens de todo o mundo", ressalta Vinicius Lummertz, presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), que esteve com a Secretaria do Turismo do Ceará divulgando as novas rotas aéreas do Estado na França.

Melhores destinos

Jericoacoara também figurou na lista elaborada pelo jornal Estado de São Paulo e recebeu menção do governador Camilo Santana. "Saiu os melhores destinos, no Estadão, um veículo nacional, os 18 melhores destinos de 2018 no mundo e Jericoacoara ficou em 5º lugar do planeta. Parabéns a Jericoacoara, que ganhou um aeroporto novo neste ano, começou com um voo e vamos passar para 10 voos, estamos fazendo uma série de investimentos lá em Jericoacoara, aumentamos reforço policial, enfim. Parabéns por essa notícia, parabéns para o Ceará", falou o governador em bate papo com a população nas redes sociais.