Jeri entre destinos mais reservados

01:00 · 21.12.2017

Belezas naturais da vila de pescadores cearenses foram destacadas pelo portal booking.com ao listar o destino

A chegada dos voos comerciais ao Aeroporto de Jericoacoara no segundo semestre deste ano continuam lançando o destino cearense como um dos mais desejados pelos visitantes para as férias de fim de ano. Desta vez, o portal Booking.Com apontou a vila de pescadores como uma das mais reservadas para as férias verão. A aposta é de que muitos viajantes sejam atraídos por Jeri.

Entre os atrativos apontados pelo portal para justificar o desejo dos turistas estão, principalmente, as belezas naturais - "dunas de areia, mar, lagoas e mangues". Jeri dividiu holofotes com Penha (SC), Morro de São Paulo (BA), Porto Seguro (BA), Porto de Galinhas (PE), Búzios (RJ) e Ubatuba (SP).

"Jericoacoara é uma vila do município de Jijoca e conta com uma das praias mais deslumbrantes do mundo, indicada, inclusive, para a prática de kitesurfe. Os usuários da Booking.Com recomendam o destino por sua tranquilidade e elogiam bastante a culinária local, com pratos como camarão no abacaxi e pargo assado", descreve o Booking.

Voos

Nesta alta estação, o Aeroporto de Jericoacoara já conta com dez voos semanais, além de um voo locado aos fins de semana, e os planos do governo do Estado incluem a homologação de voos internacionais para o destino. Empresas que já operam no País manifestaram interesse em operar direto da Europa para a vila cearense e a expectativa é de que a licença de operação seja conseguida até o meio de 2018.

Com as novas operações, o Aeroporto de Jericoacoara recebe neste mês de dezembro 10 voos semanais, a maioria da Azul. Com esse novo trecho, a companhia totaliza 8 operações semanais no terminal cearense. A aérea já conta com quatro voos semanais ligando Jericoacoara a Recife (PE), às quartas, sextas, sábados e domingos, e uma frequência aos sábados para o hub de Viracopos, em Campinas(SP). Além da Azul, a Gol também atua no Aeroporto de Jeri. A companhia possui dois voos semanais com partidas de Guarulhos, em dias de quarta-feira, e Congonhas, aos sábados.